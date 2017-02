"May no aceptará la cosoberanía española en Gibraltar tras el brexit"

El debate sobre el estatus de Gibraltar tras el brexit ha llegado ya a la Eurocámara incluso antes de que la primera ministra, Theresa May, active el divorcio. El ministro principal, Fabián Picardo, y el jefe del PP en el Parlamento Europeo, Estaban González Pons, protagonizaron el lunes un agrio enfrentamiento sobre la cuestión de la soberanía.

En defensa de Picardo intervino la eurodiputada tory por Gibraltar Julie Girling (Londres, 60 años), que ha pedido públicamente a May que incluya al Peñón en su plan para salir de la UE. Un divorcio que se acerca cada vez más después de que este miércoles superara su primer trámite en el Parlamento de Westminster.

En una entrevista con EL ESPAÑOL, Girling reclama una solución especial para Gibraltar tras el brexit que mantenga abierta la frontera para los trabajadores que la cruzan diariamente. La eurodiputada pide al Gobierno de Mariano Rajoy que no bloquee estos planes y que no castigue al Peñón porque acabará perjudicando a la región del campo de Gibraltar en Andalucía. También deja claro que May no aceptará la cosoberanía de España sobre Gibraltar porque los gibraltareños se oponen.

El 96% de los gibraltareños apoyó quedarse en la UE en el referéndum del 23 de junio, pero en el conjunto de Reino Unido ganó el brexit, ¿es posible conciliar estas dos opciones?

Es una situación muy difícil. No creo que las preocupaciones de Gibraltar vayan a revertir la decisión del brexit. Así que lo que queremos es examinar qué se puede hacer para que el brexit sea lo más confortable posible para Gibraltar.

¿Cuáles deben ser las prioridades de May para Gibraltar en las negociaciones del brexit?

Debe lograr que haya flexibilidad suficiente para que Gibraltar pueda tener un acuerdo especial con la UE. Aunque no hay ningún precedente para esto, porque nunca ha ocurrido antes, en la UE y sus relaciones hay mucha más flexibilidad de la que se cree. Y tenemos que garantizar que Gibraltar no sea castigado. Eso no es algo que interese sólo a Gibraltar, sino que interesa tanto a Gibraltar como en particular a Andalucía por la cuestión de los trabajadores que cruzan la frontera cada día. Si se cierra, es verdad que Gibraltar sufrirá mucho, pero también todas esas personas que ahora trabajan en Gibraltar.

¿Cómo debería ser ese acuerdo especial?

Gibraltar es ahora una frontera entre dos Estados (España y Reino Unido). Si se convierte en una frontera entre un país que está en la UE y otro que está fuera, se necesitará un acuerdo que permita a los ciudadanos de los dos lados cruzar esa frontera a diario sin restricciones ni grandes retrasos. Y dar a estos ciudadanos el derecho a trabajar a ambos lados de esa frontera.

La forma de lograr esto tendrá que resolverse mediante negociaciones muy detalladas. ¿Habrá que dar estos derechos sólo a las personas que ahora trabajan en Gibraltar? Eso sería jurídicamente simple. Pero probablemente será necesario un acuerdo más complejo que cubra los puestos de trabajo, porque puede que en el futuro las personas cambien pero los empleos sigan ahí. Eso sería un poco más complicado, pero no insalvable.

Gibraltar pide también mantener el acceso al mercado único de servicios, ¿es eso factible?

Eso podría ser más complicado. La dificultad aquí es que todavía hay mucho debate sobre un brexit "blando", que significaría que Reino Unido se queda en el mercado único y no habría problema para Gibraltar, aunque la actual retórica política en Reino Unido se inclina por un brexit "duro". Pero sería un error darlo ya por hecho. Puede ocurrir que al final del periodo de dos años lleguemos a un acuerdo que nos permita quedarnos en el mercado único.

Imaginemos lo que desde mi punto de vista sería el peor escenario: que Reino Unido deje el mercado único y el espacio económico europeo. Eso significaría que tendríamos que construir una red de acuerdos bilaterales como los que tiene Suiza. Un acuerdo para acceder al mercado de medicamentos, otro para productos agrícolas, y otro sobre circulación de trabajadores. En estas circunstancias, no hay motivos que impidan un acuerdo especial ligeramente diferente sólo para Gibraltar.

¿El estatus de Gibraltar tras el brexit debe resolverse entre España y Reino Unido o será negociado por la UE?

Yo lo veo como una negociación entre Reino Unido y la UE a 27. España, al ser el país con frontera, va a ser absolutamente clave en estas discusiones. Pero técnica y legalmente, las conversaciones se producirán entre los 27 y Londres. No obstante, reconozco que para la UE será imposible negociar con Reino Unido sin la aprobación y la cooperación de España. Y si España quiere bloquearlo, hará la vida muy difícil. Las reacciones de los eurodiputados el otro día fueron decepcionantes.

El portavoz del PP, Esteban González Pons, dijo que España no aceptará ningún estatus especial para Gibraltar

Fueron muy obstruccionistas. Yo creo que el camino a seguir es el de la cooperación. Pero no sé qué quieren a cambio de ser más colaboradores. Lo que parecen reclamar es el fin de la soberanía británica en Gibraltar. Pero eso no va a ocurrir. Porque además de votar en un 96% contra el brexit, los gibraltareños también han tenido en el pasado un plebiscito (en 2002) sobre si querían ser británicos o españoles. Y los números fueron similares a favor de la soberanía británica.

Los españoles deban admitir que la cuestión es la autodeterminación, que está consagrada en la ley internacional. Es la población de un territorio la que debe decidir cuál es su Gobierno o su futuro. Y en Gibraltar han decidido claramente que quieren seguir siendo británicos.

Sé que a los españoles no les gusta. Pero si cree que el brexit es una oportunidad para volver a los días del régimen de Franco, cuando se castigó a los gibraltareños, se cerró la frontera y todo tenía que transportarse por barco; a una mentalidad de asedio del siglo XIX trasladada a la política del siglo XXI, ¿qué imagen dará eso al mundo sobre España y la democracia española?

No creo que quieran volver a este tipo de forma de pensar totalitaria o que quieran castigar a Gibraltar. No sería razonable. Si ninguno de estos argumentos cala en Madrid, ¿qué van a decir a los 10.000 españoles que trabajan en Gibraltar y se quedarán sin empleo?

El portavoz del PP dijo que Gibraltar sólo podría quedarse en la UE si acepta la cosoberanía de España, ¿respaldará May esta solución?

No. Porque eso no es lo que quieren los ciudadanos de Gibraltar. Y el Gobierno británico apoyará lo que quieran los ciudadanos de Gibraltar. Este ha sido siempre su punto de vista y no creo que esta propuesta vaya a prosperar. Además, esta es la posición de España, pero esto es un problema de la UE y no sólo español. Aunque es verdad que el Gobierno español tienen la capacidad, incluso si se logra un acuerdo entre Bruselas y Londres sobre Gibraltar, de dificultar su aplicación si quieren. Pero no deberíamos hablar de enfrentamiento, sino intentar negociar de forma sensible. Sentémonos y discutamos qué podemos hacer.

España y otros países de la UE consideran a Gibraltar como un paraíso fiscal y Bruselas investiga su régimen fiscal, ¿cómo afecta esto a las negociaciones?

Tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que usamos aquí. Sólo España utiliza la descripción de paraíso fiscal contra Gibraltar. Ningún otro país miembro comparte este punto de vista.

Pero sí que hay otros Estados miembros (Portugal, Grecia, Lituania y Croacia) que incluyen a Gibraltar en su lista negra.

Estos países están preocupados en particular por las actividades de apuestas por Internet en Gibraltar. Son cuestiones que se refieren a la aplicación de las normas de competencia. No acusan a Gibraltar ni de corrupción ni de ser un paraíso fiscal sino que quieren garantizar que Gibraltar respeta las reglas. Gibraltar ha dejado claro que cumple las normas y no ha habido ninguna sentencia contra ellos.

No hay ningún motivo jurídico que impida a Gibraltar tener un tipo más bajo en el impuesto de sociedades. De hecho, es absolutamente legal. Y no creo que la Comisión vaya a fallar en contra de Gibraltar porque estoy segura de que respeta las reglas.

¿Acabará empeorando el problema de Gibraltar las relaciones entre España y Reino Unido tras el brexit?

Siempre ha sido una piedra en el zapato. En general, los Gobiernos de Madrid y Londres se consideran buenos amigos y aliados, sobre todo en el contexto de la UE. Pero aunque Reino Unido salga, tenemos tanto que Reino Unido seguirá considerando a España como un amigo y aliado. Esta cuestión de Gibraltar siempre ha sido un pequeño problema, pero normalmente hemos logrado apartarlo a un lado y continuar cooperando. Si España crea activamente dificultades para Gibraltar, se convertirá en algo más que una piedra en el zapato, se convertirá en un problema más grande. Espero que seamos capaces de poder avanzar, incluso aunque cada parte mantenga una posición diferente.

¿La negociación sobre Gibraltar podría acabar repercutiendo en la cuestión de los derechos de los residentes británicos en España y los españoles en Reino Unido?

Podría ocurrir, pero no creo que suceda. El estatus de los británicos que viven en España y de los españoles que viven en Reino Unido formará parte del acuerdo global del brexit entre la UE a 27 y Londres. Las dos partes podrían usar la cuestión de Gibraltar como palanca. Pero no sé cómo se acabará jugando la negociación.

¿Cuál sería el impacto para Gibraltar si al final no hay acuerdo y se cierra la frontera y el acceso al mercado de servicios?

El Gobierno de Gibraltar prevé una gran pérdida de ingresos y grandes problemas para su economía porque necesitan estar abiertos. Gibraltar se convertiría en un lugar menos atractivo para vivir y para hacer negocios por el cierre de la frontera. Les haría la vida mucho más difícil y por eso están tan preocupados. Pero pase lo que pase, Gibraltar hará todo lo que pueda para salir adelante.