El presidente del Consejo Europeo: Trump es una "amenaza" para la UE como Rusia, China o el yihadismo

Se acabaron los buenos deseos, la cautela y el lenguaje diplomático. La relación transatlántica entre la UE y EEUU, uno de los pilares del orden internacional, parece a punto de romperse. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha avisado este martes de que la nueva administración estadounidense de Donald Trump supone una amenaza para la supervivencia de la Unión Europea equiparable a la que plantean Rusia, China o el yihadismo.

"Particularmente, el cambio en Washington pone a la UE en una situación difícil; con una nueva administración que parece cuestionar los últimos 70 años de política exterior americana", afirma Tusk en una carta dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, es decir, excluyendo a la primera ministra británica, Theresa May, porque aborda los pasos a seguir tras el brexit.

El presidente del Consejo Europeo rompe así con la tibieza con la que los dirigentes de la UE habían reaccionado hasta ahora frente a las iniciativas más polémicas de Trump, como el veto a los inmigrantes de siete países de mayoría musulmana, su apoyo al brexit o sus críticas a la OTAN por "obsoleta". Los líderes comunitarios se habían mostrado conciliadores con el nuevo presidente de EEUU porque confiaban en que abandonaría su retórica combativa y sus promesas más radicales una vez en el poder.

La misiva de Tusk constituye la reacción más contundente de la UE contra Trump. Y resulta especialmente relevante ya que su autor siempre ha destacado por su pragmatismo y la ha escrito después de consultar con los países miembros para preparar la cumbre que se celebra este viernes en Malta. Allí, los jefes de Estado y de Gobierno buscarán una posición común frente a la nueva administración norteamericana.

"Una China cada vez más asertiva, especialmente en el mar, la política agresiva de Rusia hacia Ucrania y sus vecinos, el terror y la anarquía en Oriente Próximo y África, con el islam radical jugando un papel destacado, así como las preocupantes declaraciones de la nueva administración americana, todo ello hace que nuestro futuro sea muy impredecible", asegura Tusk.

Además de las amenazas exteriores, el presidente del Consejo Europeo alerta del riesgo del auge de movimientos nacionalistas, xenófobos y euroescépticos dentro de la UE y también del creciente pesimismo entre las "élites proeuropeas". A su juicio, la única respuesta posible frente a todos estos peligros es reforzar la unidad entre los Estados miembros.

"Hoy debemos defender muy claramente nuestra dignidad, la dignidad de una Europa unida, independientemente de si hablamos con Rusia, China, Estados Unidos o Turquía", subraya Tusk. "Tenemos que dar pasos asertivos y espectaculares que cambien las emociones colectivas y revivan la aspiración de elevar la integración europea a la siguiente fase", señala.

Only together can EU countries be fully independent. Disintegration will only result in dependence on USA, Russia and China.