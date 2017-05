Trump admite que compartió información con Rusia porque "tiene todo el derecho"

"Como presidente quería compartir con Rusia informaciones sobre terrorismo y seguridad aérea y tengo todo el derecho a hacerlo". Con estas palabras en su cuenta personal de Twitter, Donald Trump ha admitido, a medias, que reveló información secreta al ministro de Exteriores ruso, con el que se reunió la semana pasada en el Despacho Oval.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....