Comey tras ser despedido: "Espero que el FBI siga siendo una roca de independencia"

El exdirector del FBI, James Comey, ha enviado una carta a sus compañeros tras su sorpresivo despido por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. En ella, les pide que sigan siendo "una roca de competencia, honestidad e independencia".

En la misiva, Comey no quiere echar más leña al fuego contra Trump y asegura que no va a gastar ni un segundo en pensar de qué forma se produjo su despido. "Creo que un presidente puede despedir a un director del FBI por cualquier motivo o sin ninguna razón. No voy a gastar tiempo en pensar en esta decisión o en la forma en la que se ha llevado a cabo. Espero que vosotros tampoco. Ya está hecho y estaré bien, aunque os echaré de menos", ha asegurado.

Esta carta enviada a sus compañeros es la primera reacción conocida de Comey a su despido. Sí se ha sabido que el exdirector del FBI había pedido más medios para su investigación sobre los posibles vínculos entre la campaña de Trump con Rusia, algo que enfadó al presidente de EEUU.

Por eso, Comey ha insistido en que "en tiempos de turbulencia, el pueblo estadounidense debería ver al FBI como una roca de competencia, honestidad e independencia. Lo que hace que dejar el FBI sea tan duro es la naturaleza y calidad de su gente, que juntos lo convierten en esa roca para América".

Ambos partidos, republicanos y demócratas, han rechazado el despido de Comey. Sin embargo, la Casa Blanca y el mismo Donald Trump han asegurado que el exdirector del FBI "no estaba haciendo bien su trabajo".

De las tres investigaciones que hay en marcha sobre posibles interferencias rusas en el desarrollo de la campaña de EEUU, la del FBI era la que estaba más avanzada.

"Es muy difícil dejar a un grupo de personas que se comprometen sólo con hacer lo correcto. Mi esperanza es que sigáis en esos valores y en la misión de proteger al pueblo estadounidense y defender la Constitución. Si lo hacéis, el pueblo estadounidense estará más seguro", ha concluido.