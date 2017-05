Trump defiende el despido del director del FBI: "Me darán las gracias"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha defendido su repentina de decisión de fulminar al director del FBI, James Comey. "Había perdido la confianza de todos en Washington, republicanos y demócratas. Cuando la situación se calme, me darán las gracias", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!

En su estilo habitual, Trump ha explicado que el sustituto de Comey será "alguien que hará un trabajo mucho mejor, devolviendo el espíritu y el prestigio al FBI". Desde su cuenta personal, el mandatario también ha compartido un historia sobre los 10 grandes escándalos de Comey durante su etapa al mando de la poderosa agencia de seguridad de EEUU.

James Comey will be replaced by someone who will do a far better job, bringing back the spirit and prestige of the FBI.