Trump usa una mentira evidente para acusar al 'New York Times' de mentir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra el New York Times acusándolo de publicar noticias falsas.

En esta ocasión, Trump ha citado una información del rotativo donde se detalla la conversación mantenida este jueves entre el republicano y su homólogo chino para acusar al New York Times de decir que él y Xi Jinping no hablan.

En el artículo, el periódico indica a modo de contexto que Xi “no había hablado con el señor Trump desde el 14 de noviembre”.

The failing @nytimes does major FAKE NEWS China story saying "Mr.Xi has not spoken to Mr. Trump since Nov.14." We spoke at length yesterday!