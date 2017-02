Una asesora de Trump recibe consejo legal tras publicitar la marca de la hija del presidente

Kellyanne Conway, una de las asesoras de confianza de Donald Trump, ha recibido consejo legal tras generar un terremoto mediático por promocionar en una entrevista televisiva la marca de ropa de la hija mayor del presidente, Ivanka Trump.

En una entrevista con Fox & Friends, Conway dijo el jueves desde la sala de prensa de la Casa Blanca: “Id a comprar las cosas de Ivanka (…) Es una marca de ropa maravillosa”.

Las declaraciones desencadenaron una avalancha de críticas y, preguntado por la prensa, el portavoz de la Casa Blanca aseguró que la asesora “ha sido aconsejada en esa materia”.

Las palabras de Conway llegaban después de que la cadena Nordstrom dejara de vender la ropa de Ivanka Trump. El propio Trump saltó a Twitter para cargar contra la compañía. “Mi hija Ivanka ha sido tratada tan injustamente por Nordstrom. Ella es una persona genial, siempre me anima a hacer lo correcto. ¡Terrible!”, escribió.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!