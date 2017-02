Al menos 15 heridos en un ataque con cóctel molotov en el metro de Hong Kong

Al menos 15 personas resultaron este viernes heridas, ocho de ellas graves, por un incendio en el metro de Hong Kong, después de que un hombre intentara lanzar un cóctel molotov dentro de un vagón.

El hombre, de 60 años y llamado Cheung Kam-fai, fue arrestado después del ataque, perpetrado dentro de un vagón de metro en una concurrida estación de la ciudad. Cheung afirmó que había iniciado el incendio por "razones personales", según dijo el comandante de policía del distrito de Yau Tsim, Kwok Pak-chung, al diario South China Morning Post.

"Nuestras investigaciones iniciales muestran que el incidente no tiene nada que ver con el terrorismo", dijo. Ese diario señala que dos de los heridos están en estado crítico mientras que otros seis presentan lesiones de gravedad.

Varios vídeos grabados por testigos del suceso muestran a un hombre en llamas con los pantalones y la ropa interior quemadas mientras algunos pasajeros tratan de apagar el fuego.

At least 11 people were injured on Friday after a fire broke out in a passenger cabin of a subway train in Hong Kong pic.twitter.com/QQFOjXud7Y