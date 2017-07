Indignación en las redes por la ausencia de la organización del Madcool

"Los trabajadores del festival nos animan a que sigamos", dice @refustazos. "Se cae un trapecista de 50 metros y el #madcool sigue con los conciertos. Puto asco. Dais pena. Me piro. Ojalá no os den licencia jamás", se enfada @AsierG. "Yo he visto la muerte del acróbata en directo en #MadCool y no sé como la gente tiene ganas de seguir", comenta @Ravena87. "La música trata de amar la vida, y lo que están haciendo es una vergüenza. No vuelvo, me voy", resume @vila_manu la indignación por la decisión de la organización de festival de música Madcool de no suspender la actuación de Green Day tras confirmarse el fallecimiento del acróbata.

Los primeros mensajes llegaron segundos después de producirse el suceso, con vídeos y fotografías desde distintos ángulos de la tragedia. Minutos después el festival ya era, tristemente, TT.

Una vergüenza lo que ha sucedido hoy en #madcool. Hay veces en las que el show no debe continuar y ser HUMANOS — Vuelvo a mi (@Vuelvoami) 7 de julio de 2017

Se confirma la muerte del acróbata en el @madcoolfestival. Una vergüenza que este festival no haya anulado hoy. Vergüenza. #MadCool — Alberto Bonilla (@abonillaz) 7 de julio de 2017

La cuenta oficial de la organización (@madcoolfestival), normalmente muy activa en la red social Twitter, no ha tenido actividad durante la noche después del fatal accidente.

Ni un comunicado ni nada, cuando los medios han sacado ya la noticia. Pésima gestión de la organización del #MadCool — curro arroyo cerezo (@CurroArroyo) 7 de julio de 2017

He estado en #MadCool y me entero de lo del acróbata ya en el hotel. La organización ha hecho como si no pasase nada. Qué mal gestionado. — Nanu (@Nanu_Medusa) 7 de julio de 2017

Muchos usuarios señalan los asistentes, que han seguido el concierto como si no hubiera pasado nada.

No sé cómo la gente puede corear a Greenday cuando una persona se acaba de estampar y morir delante de ellos. Show must go on. #MadCool — Ana de la Peña (@anaoftherock) 7 de julio de 2017

#MadCool si yo hubiese visto morir a alguien en directo lo que menos querría sería quedarme allí aunque tocase mi grupo favorito. HUMANIDAD! — T E R E S A 🐘♐ (@teresitahermida) 7 de julio de 2017