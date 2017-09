Rajoy apoya a los alcaldes que rechazan el referéndum: "Tienen detrás al Estado"

Mariano Rajoy ha dicho a los alcaldes catalanes que rechazan colaborar con el referéndum del 1 de octubre que "tienen detrás al Estado" para defenderles de los que pretenden señarles. El presidente del Gobierno ha querido apoyar expresamente a los alcaldes tras el comentario de Carles Puigdemont, que ha pedido a los ciudadanos que les "interpelen" por la calle. En la misma línea, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que "está orgulloso" de los alcaldes del PSC que cumplen la legalidad.

Rajoy ha clausurado en Zaragoza la intermunicipal del PP. El presidente ha dedicado buena parte de su discurso al desafío que se está viviendo en Cataluña. Rajoy ha recordado que los alcaldes, los diputados de la oposición en Cataluña y la Justicia tienen todo el apoyo del Gobierno para hacer cumplir la legalidad e impedir la consulta. Alcaldes de algunos de los municipios más poblados de Cataluña han rechazado colaborar con el 1-O. Barcelona, por ejemplo, ha declinado ceder sus colegios electorales. De hecho, los ayuntamientos que apoyan el referéndum representan apenas el 34% de los catalanes.

En Europa no dan crédito

Rajoy ha reiterado que el referéndum no se celebrará. Y ha señalado que lo ocurrido esta semana ha provocado "la repulsa y la estupefacción" de todo el mundo. "En Europa no dan crédito a lo que está pasando", ha dicho. "No tienen un solo apoyo".

Rajoy ha explicado que el independentismo ha pasado por encima de cualquier norma democrática para llevar adelante su proyecto rupturista con la aprobación de la ley del referéndum y la Transitoriedad. Y ha recordado que como presidente del Gobierno no piensa permitirlo.

"Se han liquidado las leyes con el objetivo de que España deje de ser España tal y como la conocemos. Han actuado a la brava, por la fuerza, por encima de la norma y sin respetar nada", ha dicho. "Vamos a responder con firmeza, inteligencia, aplomo, proporcionalidad, serenidad y con la rapidez necesaria".

Evitar males mayores

Rajoy ha pedido a las autoridades catalanas que den marcha atrás en su proyecto de ruptura. "Se evitarían males mayores", ha asegurado. El presidente del Gobierno, como hizo en su discurso del jueves en La Moncloa, ha reiterado que hará lo que sea necesario para preservar la unidad nacional.

Rajoy ha pedido a los independentistas que no menosprecien a la democracia española, la Justicia y a los partidos políticos que la representan. Además de expresar su apoyo a los alcaldes catalanes para que cumplan con la legalidad, Rajoy ha subrayado que hay que "aplaudir a los funcionarios", en estos momentos sobre todo a los letrados del Parlament "que cumplen con su deber legal pese a acciones y amenazas impropias de la democracia".

Igualmente ha expresado su solidaridad y apoyo a todos los diputados de la oposición en la Cámara catalana, que fueron esta semana "pisoteados por una mayoría extremista radical impropia de la democracia". "Tienen sus derechos y nadie puede quitarles sus derechos", ha añadido.

Y en resumen ha subrayado que el Gobierno se solidariza y apoya a todos los ciudadanos de esa "Cataluña sensata y moderada" que quieren que se respete la ley y los derechos de la gente. "Tengan la total y absoluta certeza de que sus derechos están garantizados y protegidos por la Constitución", les ha dicho.