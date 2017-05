Compromís pide a Podemos "aplazar" la moción de censura contra Rajoy

La portavoz de Compromís y vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, ha pedido este jueves en Ondacero "aplazar la moción de censura" presentada por Podemos contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

"La idea no es claudicar", ha señalado Oltra. "La idea es presentarla en otro momento, cuando tenga probabilidad de salir adelante".

Oltra ha explicado que es importante que las partes "se hayan sentado a hablar", refiriéndose a Pedro Sánchez, de nuevo secretario general del PSOE desde el pasado domingo. "Vamos a utulizar el mismo argumento de siempre: que todas las partes pongan por delante un bien común".

"Pienso que se podría llegar a un acuerdo con el PSOE en la situación en la que estamos, con un gobierno de un estado fallido presidido por Mariano Rajoy". Para la responsable de Compromís hay "motivos suficientes para hacer una moción de censura, no vamos a claudicar. Lo que ocurre es que se necesitan unas mayorías y unos votos que hay que cultivar previamente con acuerdos".

"NO He HABLADO CON PABLO IGLESIAS"

Respecto al líder de Podemos, Pablo Iglesias, Mónica Oltra ha dicho que tienen "muy buena sintonía". "Hay buena relación", ha continuado, "las iniciativas las apoyamos mutuamente".

"Ahora", ha dicho, "vamos a poner un poco de serenidad en todo esto, hay que sentarse e imponer cierto pragmatismo".

Antes de que Pedro Sánchez abandonara la secretaría general de los socialistas no lograron llegar a un acuerdo con él. "No salió adelante entonces. No podíamos prever nada. No volveremos a cometer el mismo error", ha vaticinado.