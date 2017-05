Los sindicatos convocarán una huelga de recogida de basuras en Madrid a partir del 12 de junio

Los sindicatos con representación en las empresas concesionarias del servicio de recogida de basura de la capital convocarán a la plantilla a secundar una huelga indefinida en el servicio a partir del lunes 12 de junio de no atenderse sus reivindicaciones de elaborar un convenio único de recogida de basuras.

Así lo ha asegurado en declaraciones Europa Press el secretario de negociación colectiva de Construcciones y Servicios de CCOO Madrid, Félix Carrión, quien ha indicado que se llevará a cabo la huelga ante la imposibilidad de que las empresas concesionarias "elaboren un convenio único de recogida de basuras", con independencia del lote que tengan adjudicado.

Sindicatos -CCOO, UGT y CGT- y las empresas concesionarias se han reunido este miércoles pero no ha habido ningún tipo de acuerdo para que una mesa única negocie un convenio que abarque a la totalidad de la plantilla. "No entendemos a quién le puede interesar partir esto; a la ciudad de Madrid esto le da igual, porque la basura se recoge de la misma manera en todos los sitios, y no se puede parcelar la negociación del convenio", ha criticado Carrión.

En este sentido, Carrión ha hecho hincapié en que no se puede pretender "que un barrendero en Puente de Vallecas tenga unas condiciones, y otras para un barrendero de Retiro". En una reunión celebrada el 12 de mayo, dos de las empresas adjudicatarias se negaron a constituir la Mesa del Convenio, planteando la negociación de convenio de empresa en lugar de un convenio único para la totalidad de la plantilla.

Los representantes de los trabajadores trasladaron esta situación a los trabajadores en la asamblea proponiendo "que si las empresas mantienen su negativa a negociar en una única mesa se convoque huelga en el servicio" y los trabajadores, por unanimidad, refrendaron esta propuesta.

Una delegación de los representantes de los trabajadores se reunió con la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, como responsable del servicio y trasladaron la situación pidiendo que el Ayuntamiento intermediara en el conflicto.

A la espera de un acuerdo

Preguntado por qué visos de solución ve a la posibilidad de negociar un solo convenio, ha indicado que "es complicado" porque "no están en esta línea todas las empresas". "Esperemos que se avengan a razones", ha indicado.

Desde UGT, Miguel Ledesma, el miembro de la mesa negociadora, ha mostrado su "decepción" por no haber conseguido que las empresas concesionarias se reunieran en la misma mesa negociadora. Ledesma, en la misma línea de Carrión, ha abogado por unas condiciones "homogéneas" para todos los trabajadores de recogida de basura en la capital. UGT espera que "de aquí al 12 de junio" se pueda revertir la situación y no llegar a la huelga indefinida.

En caso de que se desarrollararse los paros de forma indefinida, la huelga de recogidas de basura en la capital podría coincidir con la celebración del World Pride, que arranca el 23 de junio y prevé la llegada de cerca de 3 millones de personas.

En este sentido, el Ayuntamiento de la capital ha anunciado este miércoles que reforzará la limpieza de la ciudad durante la celebración del World Pride con la instalación de más de 800 contenedores de recogida de residuos y sin coste adicional y con la instalación de 1.100 sanitarios portátiles.