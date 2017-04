Pablo Iglesias anuncia que promoverá una moción de censura contra Rajoy

Golpe de efecto de Podemos contra la corrupción del PP. El grupo parlamentario de Unidos Podemos presenta este jueves una iniciativa para articular una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pablo Iglesias y sus socios iniciarán una ronda de contactos con el resto de grupos de la oposición, especialmente con el PSOE y Ciudadanos, para desalojar del poder al PP. Tras los contactos, Podemos presentará la moción en todo caso, aunque no logre reunir los votos suficientes para sacarla adelante.

Iglesias ha comparecido en el Congreso de los Diputados junto a la plana mayor de su grupo parlamentario. Flanqueado por Irene Montero, Alberto Garzón y Xavi Domènech, entre otros, el líder de Podemos ha expresado sus fuertes críticas a la corrupción del PP y a los manejos del Gobierno con la Fiscalía General del Estado y los fiscales de Anticorrupción. Algo que ha calificado de "intento de secuestro de las instituciones por parte del PP".

Conversaciones y el candidato alternativo

"La necesidad de echar al PP es una demanda social", ha añadido Iglesias. Las conversaciones de Podemos con otros grupos ya han comenzado. "Hemos pedido conversar con el PSOE, al que le hemos pedido una reunión, con Comisiones Obreras, con Jueces para la Democracia y vamos a tener más reuniones con otras organizaciones de la sociedad civil" con el fin de poner en marcha esa moción de censura.

Con este movimiento, Podemos marca la agenda política y va un paso más allá del resto de formaciones de la oposición, a las que presiona para que apoyen un cambio en el Gobierno. Especialmente fuerte es la presión al PSOE, que se haya inmerso en una crisis interna mientras decide quién es su nuevo líder.

Unidos Podemos registrará la moción de censura una vez que termine sus contactos. No importa que logre o no los apoyos necesarios para echar a Rajoy porque, en palabras de Iglesias, "esta iniciativa es un imperativo ético". Respecto a quién debe encabezar esta moción de censura, Iglesias ha afirmado que "esto no va de nombres ni de caras" y no ha descartado que el candidato alternativo a Rajoy sea alguien del PSOE.

Los otros portavoces

Por su parte, Domènech ha hecho hincapié en que "el PP no tiene la mayoría en la cámara". "Es esa mayoría la que tiene que hacer algo porque el PP no lo va a hacer; le tocaría al PP poner en marcha una cuestión de confianza, pero como no va a ocurrir, trabajaremos para una moción de censura", ha explicado el portavoz de En Comú.

Garzón también ha destacado los numerosos casos de corrupción que arrinconan al Gobierno de Rajoy. Y ha recordado que esta misma semana Izquierda Unida interpuso, junto a diversas organizaciones, una querella criminal contra el PP.