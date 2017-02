Iglesias utiliza el discurso como candidato a secretario general para promocionar su lista

En Vistalegre 2 las bases piden unidad a la cúpula de Podemos, pero la batalla larvada continúa entre las diferentes candidaturas que combaten por el control del partido. En la última intervención de este sábado por la mañana, Pablo Iglesias ha aprovechado su discurso como aspirante a secretario general para promocionar a los miembros de su candidatura, Podemos para todas, al Consejo Ciudadano Estatal. Un hecho que ha escocido entre sus rivales errejonistas.

Los horarios de esta segunda Asamblea Ciudadana de Podemos incluían que antes de comer habría un debate entre los dos únicos candidatos a la Secretaría General de Podemos: Pablo Iglesias y Juan Manuel Moreno Yagüe. Cuando el actual secretario general -y que va a ser reelegido como tal- ha subido a la tribuna no ha respondido a la intervención de su rival. Ni ha explicado por qué pide el voto para él mismo.

En uno de sus tradicionales golpes de efecto, Iglesias ha ido mencionando, uno a uno, a todos los miembros de la candidatura que lidera, Podemos para todas, para la dirección de la formación morada. Y lo ha hecho con el argumento de que "hablar de mi candidatura a la secretaría general es hablar también" de su equipo. Así, ha hecho una defensa de sus compañeros de lista, tan atacados en la previa a esta asamblea, en el momento en que se suponía que debía hablar de su candidatura a liderar el partido.

Más tiempo

Fuentes del sector de Errejón confirman a EL ESPAÑOL que no les ha parecido correcta esta forma de actuar de Iglesias porque así él ha tenido mucho más tiempo para hacer campaña interna en Vistalegre. Y recuerdan que la secretaría general y las candidaturas al Consejo Ciudadano se votan de forma separada.

Al final de su intervención, Iglesias ha dicho que hablar de su candidatura "es hablar también de Íñigo Errejón y Miguel Urbán", otra vez entre gritos de "unidad" de los 8.000 presentes en el cónclave de Podemos. Para terminar, el líder ha recordado que "es la tercera vez que subo a la tribuna" y, por ello, ha queridos ser breve. "Solamente un mensaje, a partir del día 13, unidad", ha concluido.

Su rival: "No sobra nadie"

Aunque Iglesias no le haya mencionado, previamente ha comparecido ante las bases de Podemos Moreno Yagüe. En su discurso como candidato, el abogado y diputado en Andalucía ha afirmado que Podemos "no se puede prescindir" ni de Iglesias ni de Errejón porque son "dos valores fundamentales" y ha pedido que "no se discuta de tonterías", informa Efe.Yagüe también ha pedido que "no se discuta de tonterías" y ha recalcado que tanto Iglesias como Errejón son "muy inteligentes". "Nadie es imprescindible pero todos somos necesarios" ha asegurado el candidato a la secretaría general del partido, que ha señalado que Podemos cuenta con una "segunda línea" en la que "sirven todos y están muy preparada".