El 'british' liberal que peleará con Cifuentes: "Ella representa a la izquierda del PP"

Luis Asúa es un “romántico”. Vuelve a la política para disputarle el liderazgo del PP de Madrid a Cristina Cifuentes. También quiere ser Julio César, "llegar al río y cruzar el puente". Con esta cita lanzó su campaña la presidenta de la Comunidad.

Asúa sabe que la derrota es casi segura, pero se tira a la piscina “porque hay algo de agua”. En conversación con EL ESPAÑOL, se define como el hombre “contra el establishment”. Empezó como concejal en el último gobierno de José María Álvarez del Manzano, mantuvo su acta durante los doce de Ruiz-Gallardón y terminó como viceconsejero de Medio Ambiente de Esperanza Aguirre.

¿Es usted el candidato de Aguirre?

“Yo no soy el candidato de nadie. Sólo trabajé un año con ella, Cifuentes estuvo muchos más. Soy liberal y comparto mucho con ella, pero nada más. Ni siquiera le avisé de que iba a dar un paso adelante”.

¿Seguro que no hay maniobras en la sombra? Íñigo Henríquez de Luna, mano derecha de Aguirre en el Ayuntamiento, no se ha presentado…

“No soy el segundón de nadie”.

Asúa, abogado y presidente de la formación en el barrio de Chamberí, se lanza a la “piscina” para garantizar que el próximo presidente del PP de Madrid sea el resultado de un proceso “democrático”. “Hemos luchado mucho para llegar hasta aquí, las primarias son un bien muy preciado que conviene mantener”. De ahí lo de “romántico”, bromea.

¿Cuáles son sus armas? ¿En qué se diferencia de Cifuentes?

“Cifuentes representa a la izquierda del PP. Yo soy liberal, estoy a su derecha. Mis armas son ideológicas”.

De madre inglesa y liberal confeso, augura un debate de ideas para las primarias. Insistirá en colocarse a la derecha de Cifuentes, en marcar las diferencias. “Creo que ese nicho me puede dar juego, hay mucho descontento con los giros a la izquierda de la presidenta”.

Para refrendar su etiqueta de liberal, un par de apuntes. “Estudié en la London School of Economics y una vez escuché una conferencia de Karl Popper”, presume. “¡Ah, y cuando todavía estábamos con Franco mi abuelo me hablaba de liberalismo!”.

¿Quién va con usted en la campaña?

“Tengo un equipo muy grande, ten en cuenta que he estado diez años en Génova”.

Pero, ¿hay algún rostro conocido?

“Una cosa son los apoyos, otra las adhesiones. Mis amigos me apoyarán desde fuera, pero no voy a pedirles que se adhieran. Sé lo que es la política, lo que son estos procesos. No voy a jugar con el trabajo de nadie. Además, no busco gente de partido, ya lo he dicho, voy contra el establishment, que en este momento representa Cifuentes”.

Para contrarrestar el poder mediático de la televisiva Cifuentes, una baza: “Muchas veces olvidamos que estas primarias se dirigen a un colectivo muy pequeño, la militancia activa. La mejor campaña pasa por centrar el tiro en ese listado y ponerse a trabajar”.

"Mucha gente se está yendo"

Asúa, casi siempre de chaqueta, algo repeinado, alerta de una “desbandada” de militantes en el PP. “Mucha gente se está yendo del partido. La militancia activa en el centro de Madrid no llega al 10%”. “El caso Bárcenas nos quitó dos tercios de los ingresos de Chamberí. La formación está maltrecha. Necesitamos alguien que coja el toro por los cuernos”.

El único candidato conocido hasta ahora que peleará con Cifuentes por el control del PP de Madrid apuesta por la bicefalia: “La gestión del partido requiere tiempo, y no a una persona que está dedicada en cuerpo y alma, como debe ser, al Gobierno regional”.

"Las fechas, una jugarreta"

Ya con la vista puesta en el congreso, lanza un ataque a Cifuentes. “Colocarlo en un puente –será entre el 17 y el 19 de marzo– es una jugarreta que no tiene nombre”. Lo considera “intencionado” y exige a la presidenta que sea “exquisita con las reglas del juego”.

Asúa lamenta la “dejadez” de Cifuentes. “Ella era la gran campeona en la lucha por las primarias, pero se ha descuidado y se ha metido en un lío con lo de las fechas del congreso…”. Este exconcejal, del PP “de toda la vida”, ya se ha lanzado a la piscina de las primarias. De cabeza.