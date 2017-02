El 80% de los españoles cree que Trump será un mal presidente

Ocho de cada 10 españoles cree que los primeros pasos de Donald Trump no auguran nada bueno y que el nuevo inquilino de la Casa Blanca no será un buen presidente de EEUU. Así lo indica el macrosondeo de Sociométrica y EL ESPAÑOL cuya primera entrega publica hoy este diario.

La sólida relación de EEUU con España, dos países a los que unen intereses geoestratégicos, alianzas comunes y su interés por América Latina ha sido cimentada en los últimos años tanto por los Gobiernos de Madrid como los de Washington. Prueba de ello fue la visita del presidente Barack Obama a Madrid y Cádiz el pasado mes de julio. "No podríamos pedir un mejor aliado que España", sentenció en Rota, ante centenares de militares estadounidenses, en una visita que tuvo que acortarse por la matanza de cinco policías en Dallas.

El sucesor de Obama en el despacho oval no es del agrado de la sociedad española. Tan solo un 7,4% de los ciudadanos españoles creen que será un buen presidente.

Algunos sociólogos han descrito en el pasado un cierto antiamericanismo en la sociedad española, asociado a la izquierda. Sin embargo, Trump genera rechazo en todos los espectros ideológicos del país. Un 69,1% de los votantes del PP desconfía del nuevo inquilino de la Casa Blanca, una cifra que aumenta hasta casi el 90% entre los electores de Ciudadanos, PSOE y Podemos.

La publicación del macrosondeo coincide con el primer mes de mandato del presidente estadounidense, que desde que llegó al cargo ha tomado decisiones controvertidas. Lejos de mostrar un perfil más moderado una vez se hizo con el poder, Trump ha reafirmado su decisión de construir un gran muro en la frontera con México para detener la inmigración. Su intención, según declaró durante la campaña electoral, es frenar la llegada de personas con "muchos problemas, que trae drogas, crimen, que son violadores", en referencia a los mexicanos.

Los ciudadanos españoles, con lazos tradicionales con América Latina y con México, rechazan los planes del presidente.

Casi nueve de cada 10 españoles (un 87,9%) están en contra de la construcción de un muro en la frontera con México, que además Trump quiere que financie el país vecino. Entre los españoles más opuestos, los votantes de Podemos (95,7%). Los del PP, un poco por debajo de los demás partidos, también se oponen con rotundidad (80,2%).

Trump no causa disgusto sólo en la sociedad española, como muestra este sondeo. La oposición ha arremetido contra sus primeras decisiones, que incluyen la prohibición de entrada a ciudadanos de un puñado de países, y ha cargado contra Mariano Rajoy por prestarse a ser el "mayordomo" del sucesor de Obama en América Latina.

Este fin de semana, Donald Trump volvió a cargar contra los medios, a quienes acusa del rápido deterioro de su imagen, dentro y fuera de EEUU. A medios de gran importancia en EEUU, como The New York Times o la CNN, el nuevo presidente los consideró "medios de noticias falsas" y aseguró que son "el enemigo del pueblo americano".

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!