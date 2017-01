Valencia proscribe las referencias religiosas

Cerco a los símbolos y referencias religiosas en los espacios públicos municipales. El Ayuntamiento de Valencia quiere avanzar en la implantación de la laicidad institucional y ha aprobado una moción planteada por Valencia en Comú, y respaldada por PSPV y Compromís, que supone en la práctica retirar toda la simbología religiosa que exista en los espacios de titularidad pública, como edificios o colegios municipales. También implica que, a partir de ahora, se irán incorporando progresivamente referencias de carácter civil en el calendario oficial, en los centros públicos y en el callejero. Esto significa, por ejemplo, evitar nombres religiosos en las nuevas calles, según ha explicado, Jordi Peris, el edil que ha promovido la moción.

El Ayuntamiento de Valencia que dirige Joan Ribó ya quiso dar un giro en este sentido desde que se hizo efectivo el cambio de gobierno. Así, instó a la retirada del crucifijo y demás imágenes religiosas del tanatorio municipal (se colocan en caso de que así se reclame por los familiares) y ordenó que la Senyera que custodia el Ayuntamiento y que sale en procesión cada 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, no entrara en la catedral, contrariamente a como venía haciéndose hasta entonces. Ahora, el equipo de gobierno ha fijado estas intenciones de avanzar en la laicidad institucional en una moción que ha sido rechazada por el PP y Ciudadanos.

La ofrenda de flores a la Virgen en las Fallas, la fiesta del Corpus y la Semana Santa quedan excluidas de la medida

“Sabemos que traemos un tema polémico, aunque no debería ser así”, ha iniciado Peris su defensa de la moción. El día de antes, el presidente de la gestora del PP en Valencia y secretario general de los populares en las Cortes Valencianas, Luis Santamaría, anunció que, de aprobarse la moción pondrían en marcha “todas las herramientas” posibles para “evitar” que esta medida “se extienda al resto de municipios (de la Comunidad Valenciana)”. Finalmente, PSPV y Compromís la han apoyado y la moción ha salido adelante.

Peris ha defendido que estas medidas en favor de la laicidad no suponen “un ataque a ninguna religión”, sino que se trata de tener espacios públicos “neutrales”. El texto de la moción incluye excepciones a esta retirada de símbolos religiosos. Así, no estarán afectados aquellos que sean un bien patrimonial o histórico “contrastado” ni aquellas celebraciones culturales y festivas que sean una tradición arraigada como es el caso de la ofrenda de flores a la Virgen en las Fallas, la fiesta del Corpus y la Semana Santa.

Críticas por la falta de concreción

De hecho, el edil de Compromís, Pere Fuset, será este año el pregonero de la Semana Santa marinera de Valencia. “Ya está bien de generar el discurso del miedo como las fiestas o los sentimientos religiosos (…) Tras un año y medio no nos hemos cargado las fiestas, las hemos reforzado, también las religiosas”, ha dicho Fuset antes de debatirse la moción.

El Partido Popular ha mostrado su total desacuerdo: "No pueden separar y limitar al ámbito privado las creencias"

Por el momento, no hay concreción de qué símbolos o actos se quedarán fuera de esta moción. Y es este punto, el de saber o definir qué símbolos, actos o festividades son patrimonio o suponen un legado cultural o festivo, lo que ha despertado el rechazo de C’s. “¿Quién decide las tradiciones y el legado, usted señor Ribó? No nos fiamos de su criterio, ustedes no deciden lo que es patrimonio o no”, ha espetado el portavoz de la formación naranja, Fernando Giner.

Por su parte, el PP ha mostrado su total desacuerdo con la moción. “No estamos de acuerdo con el ocultamiento de los símbolos religiosos (…) Ustedes no pueden separar y limitar al ámbito privado las creencias”, ha dicho el concejal Eusebio Monzó, preguntándose si el equipo de gobierno va a prohibir a Fuset su participación en la Semana Santa marinera.

Municipios por un Estado Laico

Por el momento, se desconoce qué implicará la aprobación de esta moción en la práctica. Es decir, saber qué símbolos se van a retirar y de dónde. El callejero actual no se va a tocar. La medida de implantar referencias civiles se aplicaría a nuevas calles, según explica Peris.

La propuesta aprobada también incluye peticiones al Gobierno y al Congreso de los Diputados. Así, el texto se pronuncia a favor de que se modifiquen las leyes y acuerdos para eliminar las exenciones fiscales de los tributos municipales a las entidades religiosas. En el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) solo se pide quedar exento del pago a los edificios dedicados al culto o a la asistencia social.

También se insta al Congreso a elaborar un protocolo para la organización de actos in memoriam de carácter civil promovidos por autoridades públicas por catástrofes, homenajes, etcétera. Por último, se aprueba la inclusión de Valencia en la Red de Municipios por un Estado Laico.