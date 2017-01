Patxi López admite que empujó a Sánchez hacia el callejón sin salida en el que está

Todos los ríos de tinta y sudor frío de los socialistas desembocan desde hace meses en la investidura de Mariano Rajoy. Cuando el presidente del Congreso pronunció el nombre de los diputados, uno por uno y en alto, sin botones, cada uno tuvo que levantarse y elegir entre tres opciones: "sí", "no" y "abstención". Fue una decisión para la historia y la fuente de un malestar sin precedentes dentro de la organización.

Desde entonces, un enorme descontento ha recorrido algunos sectores de la militancia socialista, organizados en plataformas o en torno a barones críticos. Por su parte, los dirigentes interinos del PSOE, apoyados por los líderes territoriales con más peso, plantearon un divorcio en toda regla con el PSC, cuyos siete diputados votaron "no" en bloque, saltándose la orden del Comité Federal. Ambos partidos acuden ahora a unas sesiones de terapia (política) para tratar de mantener su convivencia.

Pero este domingo, durante la presentación de la candidatura de Patxi López, el ya aspirante confirmó que durante los días previos a la investidura ofreció a Pedro Sánchez consejos que acabaron con su dimisión como diputado. Era la etapa en la que hablaba con el exlíder socialista y formaba parte de su núcleo de confianza. Todo eso se ha esfumado en las últimas semanas, en las que sólo hubo una conversación telefónica: la de este sábado, no para consultarle sino para comunicarle su candidatura una vez la decisión ya era irreversible.

"Es verdad que yo hablé previamente con Pedro Sánchez. Es verdad que pude transmitirle que un secretario general que ha adoptado una decisión tan sólida como la que él defendía [el "no es no"] era muy difícil que expresara otra en una votación, pero también es verdad que un secretario general no puede obviar la decisión del máximo órgano de nuestro partido", dijo López, a preguntas de La Sexta.

El asesinato de César

La revelación de López, adelantada horas antes por este periódico, es para personas cercanas a Sánchez una muestra más de que su candidatura hace meses que se barruntaba y que en la operación Patxi tenía un prólogo necesario: evitar que Sánchez fuese un problema. La sospecha de algunos de los pocos diputados que siguen apoyando a Sánchez y de alguno de sus colaboradores más próximos es que no sólo fue Patxi López quien se habría aprovechado de su cercanía a Sánchez para ponerle palos en la rueda. Y señalan directamente a Óscar López, que este domingo se presentó como jefe de campaña de López, o César Luena.

Ambos han sido los dos últimos secretarios de Organización del partido: López entre 2012 y 2014 y Luena de 2014 hasta octubre de 2016. Ambos formaron parte del núcleo duro de Sánchez y ambos hacen idéntica labor ahora al servicio del diputado vasco. También está en el nuevo equipo de López Rodolfo Ares, que protagonizó escenas de tensión al defender a Sánchez durante el Comité Federal que acabó con su dimisión.

Por si fuera poco, la mayoría de dirigentes relevantes que apoyaban a Pedro Sánchez en el "no es no", respaldan ya a López por el mismo motivo. "Hubiéramos estado con Sánchez si se hubiese presentado, pero no lo tenía claro. Y no tenemos tiempo que perder. Somos la candidatura del "no" y sólo puede haber una", explica un secretario general de una de las federaciones alineadas ahora con el exlehendakari.

Desde que Sánchez abandonó el Congreso, López y su equipo ya sólo comparten con él la convicción de que el "no es no" debiera ser llevado hasta el final. Pero no hay ya relación personal ni intención de colaborar. A López sólo le queda la esperanza de ser apoyado por el exlíder para así heredar su capacidad de influencia en las plataformas críticas, para las que Sánchez se ha convertido en todo un símbolo frente a Susana Díaz.

La incógnita de las plataformas

El equipo de Sánchez, cada vez más reducido, no aclara qué hará el ex secretario general, ahora militante de base. "Está tranquilo" y "respeta" la decisión de López de presentarse, explican fuentes cercanas.

Pero los de Sánchez sólo confirman lo obvio. "Pedro no está detrás de la candidatura de Patxi y por tanto no es su candidato". No es el candidato que él haya lanzado, se entiende. Porque lo cierto es que Sánchez no ha decidido aún si se presentará o no. "A su debido tiempo", explican las mismas fuentes. Si no se presenta, ¿apoyará a López pese al malestar y las sospechas?

Mientras Sánchez hace frente a su dilema, las más de medio centenar de plataformas críticas encaran el suyo propio. Según responsables de varias de ellas, López no les convence. Creen que es más de lo mismo y, por si fuera poco, se abstuvo ante Rajoy, a diferencia de los diputados que acuden a los actos de las plataformas. Está por ver si, finalmente, de esas plataformas sale otro candidato para que la lucha del PSOE no sea cosa de dos. No pocos miran ya al diputado por Guipúzcoa Odón Elorza.