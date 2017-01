López confirma que dijo a Sánchez que no debía votar "no" ni abstenerse ante Rajoy

En la semana en la que fue investido Mariano Rajoy, Patxi López advirtió a Pedro Sánchez de que su situación en el Congreso de los Diputados era insostenible. El exlíder del partido decidió después, en contra de lo que le decían otros diputados que aún hoy le son fieles, dejar su escaño en la cámara baja para "recuperar" el PSOE como militante de base con la vista puesta en las primarias por el liderazgo.

Como reveló EL ESPAÑOL este domingo, el diputado por Vizcaya y hoy aspirante a liderar el partido le aconsejó que no desobedeciera al Comité Federal del PSOE, que había decidido la abstención ante Rajoy. Pero también le dijo que no tenía margen para abstenerse y acatar la decisión del máximo órgano socialista tras haber defendido hasta el extremo el "no es no".

Preguntado por laSexta durante su puesta de largo como candidato al liderazgo, el exlehendakari se refirió "la información esa que debe aparecer en EL ESPAÑOL" para decir que "no es así". Sin embargo, a continuación la confirmó punto por punto.

"Es verdad que yo hablé previamente con Pedro Sánchez. Es verdad que pude transmitirle que un secretario general que ha adoptado una decisión tan sólida como la que él defendía era muy difícil que expresara otra en una votación, pero también es verdad que un secretario general no puede obviar la decisión del máximo órgano de nuestro partido", según él. La respuesta está disponible en vídeo a través de este enlace (partir del minuto 52:35).

Este domingo, este diario explica en un artículo los pormenores del proceso que ha llevado a López a presentar su candidatura, ya avanzada en este mismo medio el día 6 de enero.

Todos con Sánchez, todos con López

En el artículo se explica que "los mismos que hace meses diseñaron la estrategia del congreso exprés que acabó con la dimisión de Sánchez como líder del PSOE; los mismos que le aconsejaron que dejase su acta de diputado para no contradecir al Comité Federal ni traicionar sus principios absteniéndose ante Mariano Rajoy; los secretarios generales regionales que ondearon la bandera del "no es no"; todos ellos forman parte ya, con mayor o menor implicación, de la candidatura de Patxi López al liderazgo del partido".

En el texto también se explica que Óscar López, exsecretario de Organización del PSOE y hoy jefe de campaña de López, fue el que diseñó la estrategia del congreso exprés propuesto por Sánchez y que acabaría con su dimisión como líder socialista. Y que López y César Luena le aconsejaron dejar su acta de diputado si tenía la intención de volver a presentarse como candidato a la secretaría general, algo confirmado por fuentes cercanas al exlíder.

Este domingo, el propio López ha reconocido sus consejos, cuyos efectos pueden revelarse en esta nueva etapa como una baza en favor de su propia candidatura, ya que él es, de momento, el único candidato con escaño en el Congreso.