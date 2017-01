La Gestora del PSOE fija las primarias en mayo y el Congreso federal los días 17 y 18 de junio

La Gestora que dirige el PSOE ha decidido proponer al Comité Federal, reunido este sábado en Ferraz, que el 39 Congreso federal del partido sea los días 17 y 18 de junio y las primarias, en mayo.

La Comisión Gestora propone que se celebre el 39 Congreso Federal los días 17 y 18 de Junio. #ComitéFederalpic.twitter.com/er6WVPST4c — PSOE (@PSOE) 14 de enero de 2017

La dirección provisional del partido se ha reunido este sábado por la mañana en Ferraz para aprobar su propuesta de calendario para los próximos meses, que concluirá con el cónclave del que saldrá el nuevo Secretario General.

Y el presidente de la Gestora, Javier Fernández, ha propuesto a sus compañeros que sea el tercer fin de semana de junio. El también presidente de Asturias había dicho ya que el cónclave sería "antes del verano" y desde la dirección se apuntaba que sería a mediados de junio.

Finalmente, y después de hablar con los dirigentes territoriales del partido, ha decidido fijar el Congreso los días 17 y 18 de junio. Las primarias serán en mayo, pero su fecha concreta, así como el censo de militantes llamado a votar, se fijará en otro Comité Federal más adelante, probablemente en abril, que será cuando se convoque formalmente el Congreso.

Para Miquel Iceta, el primer secretario del PSC, junio "es un buen momento" para celebrar el 39 Congreso del PSOE, aunque ha hecho hincapié en que "lo importante" es "hacer un buen congreso" y "lo antes posible".

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado de acuerdo con las fechas propuestas por la Comisión Gestora del PSOE para la celebración del Congreso Federal y no se ha decantado por ningún posible candidato. "Yo quiero a los mejores", ha apuntado. "Estar discutiendo sobre un mes más, un mes menos, no tiene ninguna trascendencia", ha dicho Page restando importancia al momento en que se celebre el Congreso.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que le parece "bien" la fecha para la celebración del Congreso y ha señalado que tanto la presidenta andaluza, Susana Díaz, como el secretario del PSE, Patxi López, son buenos candidatos a la Secretaría General socialista.

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, sin embargo, ha dicho que prefería que el 39 Congreso del PSOE se celebrase "en abril", en vez de en junio, porque "lo importante" es que el partido "tenga cuanto antes un liderazgo claro" y salga de la situación de interinidad que, a su juicio, no permite a los socialistas tener un "discurso nítido y claramente identificable por los ciudadanos e incluso por la militancia".

LÓPEZ NO ACLARA SU CANDIDATURA

El ex lehendakari Patxi López no ha aclarado si se presentará a la Secretaría General del PSOE y se ha reído cuando se le ha preguntado si su falta de respuesta indica que no descarta hacerlo. "Eso lo vais a decir vosotros de lo que he dicho yo ahora", ha contestado entre risas a los periodistas a su llegada a Ferraz.

Así se ha pronunciado después de dejar sin respuesta una primera pregunta en la que se le ha planteado si se presentará a la carrera por el liderazgo del PSOE. "Hoy aprobamos el calendario", ha dicho, entre sonrisas.

Por lo que se refiere a la fecha del Congreso, López ha recordado que él "siempre" ha defendido que este proceso interno de primarias y Congreso debería hacerse "cuanto antes" porque el PSOE tiene que "cerrar este capítulo interno" para dirigirse a la sociedad con "un proyecto socialdemócrata que haga frente a la derecha en este país".

"Hoy vamos a poner por fin fecha a ese calendario, me gustaría que hubiera sido antes todo ese proceso, pero afortunadamente vamos a tener ya un calendario para cerrar el capítulo y empezar a lo importante", ha señalado.

Susana Díaz, "un gran activo"

En tanto, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha defendido que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, es "uno de los grandes activos" que tiene el PSOE, si bien ha precisado que los primeros en hablar de candidatos a la Secretaría General deben ser quienes vayan a presentarse. Eso sí, ha destacado que hace falta "un liderazgo que entienda la diversidad".