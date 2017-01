Las plataformas críticas del PSOE piden adelantar un mes el congreso

Las plataformas críticas del PSOE no van a parar. Al grito del "no es no" y en una cafetería de Madrid, portavoces de esas entidades, "más de 50", según su portavoz, Nieves Hernández, han vuelto a reclamar la convocatoria de un congreso del PSOE cuanto antes.

En un comunicado distribuido a la prensa, han exigido que "sin más dilaciones" se convoque formalmente el congreso que incluya las primarias para elegir al nuevo líder. Sólo así se podrá "acabar con la interinidad en la dirección del partido" que "debilita interna y electoralmente" a la organización.

Según las plataformas, ese congreso debería garantizar que haya "una nueva dirección democráticamente elegida en el mes de mayo de 2017, para que el partido esté preparado en caso de adelanto electoral".

Un plazo cercano al de la Gestora

Sin embargo, esa exigencia y, sobre todo, ese plazo, no está muy alejado del que maneja la Gestora, que este sábado tiene previsto proponer al Comité Federal que el congreso (y por tanto, la elección de la nueva Ejecutiva) se celebre a mediados de junio, con las primarias previas probablemente en mayo.

El Comité (máxima autoridad socialista entre congresos) no decidirá convocar formalmente la cita sino que se limitará a aprobar un "calendario político" para todo el año que perfilará la fecha.

Sin apoyo a Sánchez

En declaraciones a los periodistas, la portavoz aseguró que junio es demasiado tarde y, si este sábado no hay convocatoria formal, las plataformas tendrán que "seguir trabajando".

Los otros puntos del manifiesto incluyen la negativa a facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, para los cuales Mariano Rajoy quiere contar con el PSOE, y que se tome "cualquier decisión que deje al margen" a los afiliados del PSC en las votaciones del congreso interno, algo que está sobre la mesa.

Aunque las tesis de estas plataformas coinciden con posturas defendidas por Pedro Sánchez, desde el "no es no" coreado en la cafetería a la urgencia del congreso, Hernández rechazó apoyar públicamente la vuelta del exlíder o la candidatura de cualquier otro candidato argumentando que todavía no se ha presentado ninguna.