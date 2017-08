Andrea Levy tuvo que ser escoltada en Barcelona tras una entrevista

Andrea Levy ha sufrido este sábado los abucheos, improperios y gritos de una parte de los manifestantes de Barcelona en el momento en el que atendía en directo a La Sexta desde el set de la cadena.

El volumen del escrache llegó a ser tan alto que apenas se le escuchaba a la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, preguntada por Cristina Villanueva en presencia de Javier Sardá y otros periodistas. Levy comparecía después de Pablo Iglesias y entonces comenzaron los pitidos.

Levy ha apuntado a que cree "en la unidad contra el terrorismo. Allá los que lo quieran utilizar para hacer campaña por el independentismo", ha dicho, preguntada por los pitos a su partido. "En los momentos difíciles y de duelo hace falta grandeza política y generosidad", ha señalado la popular.

En un momento, la presentadora tuvo que insistir en que la entrevista continuaría "el tiempo necesario". "Los pitos no nos lo van a impedir". En algún momento también se escucharon gritos de "independencia" y "Felipe, fascista, es el terrorista", en alusión al jefe de estado. "Estoy aquí para defender esa libertad de expresión", continuó Levy, "no me insultan a mí porque yo estoy con la libertad y contra el terrorismo".

Andrea Levy tuvo que salir escoltada por cuatro Mossos d'Esquadra, según explicó después Xabier García Albiol, que llamó fanáticos a los responsables del boicot. "Como catalán he sentido mucha vergüenza", ha confesado el jefe de los populares catalanes.