El 68% rechaza el referéndum unilateral pero sólo el 27% lo impediría por la fuerza

Siete de cada diez españoles rechazan la vía unilateral que propone Carles Puigdemont y que consiste en la convocatoria de un referéndum de autodeterminación sin pactar con el Estado. En caso de que la consulta se celebrase, ocho de cada diez ciudadanos votarían en contra de la independencia de Cataluña. Y, en la hipótesis de que el Estado tuviera que impedir el referéndum, el 27% de los encuestados apuesta por el uso de la fuerza. Estos datos aparecen en el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La celebración del referéndum unilateral disgusta a la mayoría de los españoles según esta encuesta. El 68,3% de los ciudadanos rechaza la convocatoria de una consulta por parte de la Generalitat sin acuerdo con el Estado. Algo que el Gobierno catalán tiene previsto celebrar el próximo 1 de octubre. El 24% de los encuestados sí respalda la celebración del referéndum. Y un 7,6% no se pronuncia al respecto.

Por partidos y edades

Los porcentajes oscilan ostensiblemente en función del partido al que votan los encuestados. Hasta un 59,1% de los votantes de Unidos Podemos apoyan la convocatoria de un referéndum unilateral en Cataluña. En cambio, el 97% de los votantes del PP, el 88,7% de los de Ciudadanos y el 77,5% de los del PSOE rechazan la vía escogida por la Generalitat.

Por tramos de edad, los mayores de 66 años son los más reacios a la vía unilateral de Puigdemont, porque el rechazo se dispara hasta el 77,5% en dicho segmento. En cambio, entre los jóvenes de 18 a 30 años el porcentaje contrario a la consulta baja hasta el 62,6%.

El uso de la fuerza

La mayoría de los españoles no quiere utilizar la fuerza para impedir que se celebre el referéndum unilateral en Cataluña. Más en concreto, el 63,8% de los ciudadanos no apoya que el Estado utilice la fuerza para frenar la consulta. Solo un 27,2% está a favor de medidas drásticas y hasta un 9% no se moja en esta cuestión.

A tenor de los datos de SocioMétrica, el apoyo al uso de la fuerza contra el referéndum en Cataluña es mayor entre los jóvenes de entre 18 y 30 años; un 34,9% de este segmento respalda dicha opción. Las personas de entre 31 y 65 años son las menos proclives a estas medidas drásticas, con un 24% que usaría la fuerza y un 11% de abstención. Y hasta un 28,5% de los más mayores, con 66 años o más, sí respalda utilizar la fuerza contra la Generalitat.

Si se separan las respuestas teniendo en cuenta a qué partido votan los encuestados, el dato más revelador es que el 99,3% de los votantes de Unidos Podemos se oponen al uso de la fuerza. Esta medida también tiene poco respaldo entre quienes votan al PSOE tampoco, porque solo un 19,2% de votantes socialistas apoya esta opción. En cambio, los datos son similares entre quienes votan a PP y Ciudadanos, porque el 41% en ambos casos sí utilizará la fuerza contra el Gobierno de Puigdemont.

¿Y qué votaría?

En el hipotético caso de que se celebrase un referéndum de esta naturaleza en toda España, el independentismo sufriría una severa derrota. Casi ocho de cada diez españoles, un 77%, votarían "no" en la consulta, por solo un 14,1% que votaría afirmativamente y un 8,9% que no se pronuncian al respecto.

Siempre según los datos de SocioMétrica, el 97,5% de los votantes del PP rechazarían la independencia de Cataluña en las urnas. Entre quienes apoyan a PSOE y Ciudadanos, el "no" a la autodeterminación supera el 88%. Y solo un 26,9% de los votantes de Unidos Podemos apostarían por el "sí" en el referéndum. En cuanto a las edades, el dato más significativo es que el 92,3% de los mayores de 66 años votarían contra la independencia.

