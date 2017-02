La extrema derecha cambia el logo de Starbucks por 'Starburka'

La extrema derecha se ha movilizado contra Starbucks. El motivo, la campaña anunciada por la multinacional para la contratación de 10.000 refugiados. "Aquí se contratan refugiados mientras tú estás en paro", argumenta el grupo Hogar Social Madrid, en una acción en la que han cubierto los logotipos de estos establecimientos en la capital con otro emblema: Starburka.

El episodio ha tenido lugar en la madrugada de este miércoles, 8 de febrero. Los militantes de la organización -movimiento relacionado con la extrema derecha- han alterado los logotipos de los Starbucks ubicados en las calles Conde de Peñalver, Juan Bravo, Alcalá, Velázquez, Paseo del Prado, Plaza de España y Plaza de Callao, todos ellos en Madrid.

La dirección de Starbucks anunció recientemente esta campaña, en respuesta a las medidas en materia migratoria que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta imponer en el país: "Haremos todo lo posible para dar apoyo a los refugiados y ayudarlos a atravesar este periodo confuso", señaló el presidente de la compañía, Howard Schultz, al mismo tiempo que anunciaba la contratación de 10.000 personas en esta situación.

El grupo Hogar Social Madrid lamenta que se tomen medidas de este tipo cuando "en España el paro supera el 20%": "Todo se recubre de buena publicidad y falsa solidaridad -ha expresado el movimiento-. [Starbucks] obtiene rentabilidad económica en España pero no revierte en el conjunto de la sociedad española generando empleo nacional".

Hogar Social Madrid

No es la primera ocasión en la que Hogar Social Madrid manifiesta su postura en materia de refugiados. Cuando el Ayuntamiento de la capital colgó en su fachada con el mensaje "Refugees Welcome", sus militantes lo cambiaron por otra pancarta: "Españoles Welcome". También cargaron contra las políticas migratorias tras los atentados de Bruselas de marzo de 2016, centrando en esta ocasión el foco en la mezquita próxima a la M-30.

El movimiento, a lo largo de su trayectoria, ha okupado algunos edificios emblemáticos de la ciudad. Tras ser desalojados de la sede del NO-DO, Hogar Social Madrid ha entrado en dependencias de un antiguo palacete de Defensa, el mismo lugar en el que murió José Millán-Astray, fundador de la Legión.