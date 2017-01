Pedro Sánchez anuncia su candidatura a las primarias del PSOE: "Será un honor liderar vuestro proyecto"

Pedro Sánchez se hizo rogar, pero casi al final de su discurso y ante los gritos de ánimo de los militantes, soltó el anuncio más esperado por las bases del partido: “Será un honor liderar vuestro proyecto político”. Así, con estas palabras, el exlíder del PSOE confirmó que presentará su candidatura a la Secretaría General con “más ganas que nunca” y para “luchar por un partido abierto donde todos cuenten”. Se presenta como el candidato de la militancia.

El escenario elegido para dar este paso al frente no es casual, Sevilla. Ciudad natal de Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A –la federación más importante del partido-, y quien lideró la caída del propio Sánchez como jefe de los socialistas. Aquí, en esta plaza, Sánchez ha sacado músculo y, aunque no tiene apoyo orgánico en tierra andaluza, el respaldo de la militancia ha sido masivo.

El centro tecnológico de Dos Hermanas, con una capacidad de 500 personas, fue insuficiente para acoger a los seguidores de Sánchez. El acto se trasladó a las instalaciones exteriores, junto a un lago artificial con el que Sánchez bromeó nada más tomar la palabra: “Veo que hay agua en la piscina”. El tono de su discurso y el hecho de que en todo momento hablara en presente hacían presagiar su regreso a la lucha por el control del partido. “Dilo ya”, le espetaban los simpatizantes.

Y así lo hizo. “Después de la decepción de los últimos meses, elegí el silencio y tuve tiempo para la reflexión. Muchos de vosotros me habéis pedido que sea el candidato y os lo agradezco. No me quiero andar con rodeos y por eso digo que es momento de comprometerse. Tengo más ganas que nunca y será un honor liderar vuestro proyecto político”.

Sánchez ha repetido como un mantra el que será su modelo de partido: apostar por un PSOE “abierto, próspero, autónomo y creíble en el que si decimos no a Rajoy, es no”. Ha lanzado, igualmente, un mensaje a los barones socialistas: “Aquellos que proclaman que todo está decidido o que hay que decidir a la vieja usanza, le decimos que va a ser que no; y quienes no fueron escuchados, ahora sí lo serán con su voto en las primarias socialistas”.

El exlíder socialista ha insistido en la necesidad de “recuperar al PSOE de izquierdas” y dejar atrás a un partido “que se abstuvo ante el PP y dejó a los socialistas en tierra de nadie”. “Esta aventura no será fácil. Hay poderes que desean un PSOE subalterno a la derecha y no nos lo van a poner fácil; pero les digo que nadie podrá callar a los militantes porque sois la fuerza del nuevo socialismo”.

Sánchez no sólo estuvo arropado por la militancia, sino también por algunos rostros de la primera línea política. El anfitrión del acto fue el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, enemigo íntimo de Susana Díaz y declarado sanchista, quien ha destacado la “legalidad y honestidad” de Sánchez, principios que “escasean en política”.

Toscano ha recordado la “noche fatídica en la que Pedro fue acosado” y sólo tuvo dos opciones: “claudicar ante los barones o dimitir; y dimitió por dignidad”. Por ha destaco que Sánchez es ahora “más libre que cuando inició la campaña” y pidió al partido que “que nos dejen votar en libertad y en secreto”.

Junto al alcalde de Dos Hermanas, han estado arropando a Sánchez –que fue recibido con la canción Color Esperanza, de Diego Torres– los diputados nacionales Odón Elorza, Zaida Cantero y Adriana Lastra, quienes votaron ‘No’ a la investidura de Mariano Rajoy como presidente. También tomó la palabra Nieves Hernández, la portavoz de las plataformas críticas, quien ha exigido la participación de todos los militantes, “sin élites ni bases, sino donde todos seamos iguales en un partido de izquierdas y jamás muleta del PP”.