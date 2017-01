Marín: "No veo inconveniente que Díaz compagine la Junta con la secretaría general del PSOE"

Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, 1962) es el líder de Ciudadanos en Andalucía, una de las comunidades de mayor proyección para el partido naranja. Marín está razonablemente satisfecho del acuerdo de investidura que firmó con Susana Díaz. Los hechos le dan de momento la razón. Ciudadanos logró nueve diputados (9,24% de los votos) en las elecciones autonómicas de marzo del 2015. En las generales de diciembre y las últimas de junio, el partido subió hasta casi hasta el 14%.

Marín mantiene que su grupo parlamentario es tan exigente en sus reivindicaciones como leal al pacto. Ciudadanos, dice, está consiguiendo reformas impensables hace unos años. Sobre el futuro de Díaz, Marín tiene claro que la presidenta de la Junta dará el paso de presentarse a las primarias del PSOE. Y mantiene que su partido se replanteará su acuerdo de investidura si en algún momento Díaz deja el gobierno andaluz.

Marín está convencido de que Ciudadanos es un proyecto que seguirá creciendo. Rivera le ha renovado como miembro de su Comité Ejecutivo. Si tal y como se espera, el líder de Ciudadanos gana las primarias, la dirección del partido tendrá un mayor acento andaluz con la inclusión de Marta Bosquet y Raquel Morales.

"Ha habido un cambio de filosofía en materia de presupuestos y sobre todo en cómo entender la gestión pública en Andalucía"

¿Está satisfecho con el funcionamiento de su acuerdo de gobierno?

Se están cumpliendo los acuerdos a los que llegamos con bastante diligencia en algunos casos. Pero hay cuestiones que entendemos que son mejorables. El PSOE ha estado acostumbrado, y los resultados electorales así le han legitimado, para estar siempre haciendo lo que quería. Hay cuestiones en las que todavía les queda mucho por aprender del nuevo escenario político de Andalucía y el conjunto de España. Ciudadanos ha demostrado una gran lealtad y un gran compromiso.

¿Qué medidas concretas ha conseguido Ciudadanos en Andalucía?

Ha habido un cambio de filosofía en materia de presupuestos y sobre todo en cómo entender la gestión pública. El cambio de filosofía ha ido más en la línea de plantear un sistema en el que los ciudadanos y la clase media y trabajadora estuviera un poco más desahogada. Menos presión fiscal, pero más recursos para los servicios básicos esenciales. Algo que venían negando por supuesto Podemos e IU. Este cambio ha permitido que haya un aumento de la recaudación en este 2016, en el que además se sigue generando empleo, no de la calidad que nos gustaría, pero es verdad que hemos bajado casi 1 millón de desempleados.

No creo que sea un inconveniente compatibilizar la secretaría general del PSOE con la Junta.

Los partidos políticos de izquierda deben entender que la vida de la empresa y la administración se pueden coordinar y son perfectamente compatibles a la hora de crear empleo y riqueza. Ese cambio lo considero muy importante porque al final ha beneficiado con ayudas a la dependencia, Sanidad y Educación para los que más lo necesitan.

El PSOE ya ha anunciado su calendario interno: primarias en mayo y congreso en junio. ¿Cree que Susana Díaz presentará candidatura a la secretaría general?

Estoy convencido de que Susana Díaz dará el paso. Yo creo que sí.

¿Es intuición o información?

He visto cómo han ido sucediendo los acontecimientos. Y es verdad que la señora Díaz asumió un papel muy importante a la hora de poner en marcha esa gestora que finalizó con la etapa de Pedro Sánchez al frente del PSOE. No creo que haya hecho eso para dar un paso atrás ahora. Hay ya un candidato de mucho peso (Patxi López). Creo que Susana Díaz dará el paso y se presentará, porque sino no entendería lo que ha sucedido en los últimos meses.

¿Qué supondría para Ciudadanos en Andalucía?

Que ella se presente a la secretaría general del PSOE, nada. Es una decisión personal y entra dentro del ámbito del PSOE. Pero si ella tomara la decisión de dar el paso que le sacase de Andalucía porque el calendario electoral o la situación a nivel nacional así lo exigiera habría que replantearse el acuerdo que en su día firmamos PSOE y Ciudadanos en Andalucía. Ese acuerdo lo hicimos con ella y se lo dije en la sesión de investidura, que era un voto de confianza hacia ella, no hacia su partido.

¿Usted cree que salvo elecciones generales, la señora Díaz podría compatibilizar la Junta con la secretaría general del PSOE?

Lo hizo la señora Cospedal (fue presidenta de Castilla La Mancha y secretaria general del PP). No creo que sea un inconveniente. Si tienes un buen equipo puedes hacer compatible el cargo de secretaria general y de presidenta de la Junta de Andalucía. En función de cómo eso pudiera funcionar y cómo afectase al interés de los andaluces y si la gestión se deteriorase pues evidentemente Ciudadanos podría tomar otra decisión.

Andalucía es el reflejo de la potencialidad y el camino que le queda a Ciudadanos a nivel nacional.

¿Esta decisión puede ser entrar al Gobierno de la Junta?

No. Ciudadanos no va a entrar en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Ahora tenemos un congreso del partido en los próximos días. Y ahí se van a debatir enmiendas, propuestas que van a decidir si entramos o no en gobiernos a partir de las próximas convocatorias electorales. Y ese será el momento, no antes. Es un acto de fidelidad hacia los votantes. Cuando yo me presenté a las elecciones en Andalucía me comprometí con los andaluces que no entraríamos a un gobierno que no presidiéramos. Y pienso cumplirlo al 100%.

¿Cómo ha cambiado su vida como líder de C's en Andalucía?

No me acuerdo de mi vida anterior y lo siento mucho por mi familia. Tengo que decirte que estoy en política por vocación pura y dura. No tengo derecho a quejarme, pero sí veo cómo mi familia lo sufre, especialmente mi madre, mi mujer, mis hijos y mis amigos. Lo único que espero es que este trabajo y sacrificio merezcan la pena y que seamos útiles. Que todo este trabajo se traduzca en mejorar la vida de mucha gente.

Ciudadanos ha crecido mucho en Andalucía. Ustedes son la segunda comunidad con más afiliados del partido.

Andalucía es el reflejo de la potencialidad y el camino que le queda a Ciudadanos a nivel nacional. Hemos conseguido en apenas un año y medio hacer un trabajo que nos ha llevado ya a tener más de 200 municipios con agrupaciones constituidas. En febrero del 2015 partíamos con una intención de voto del 2,4% y tenemos ahora un consolidado de en torno a un 14,5%. Esto es fruto de una buena planificación y un trabajo de estrategia bien diseñado. Todos hemos mirado por el interés del proyecto, sin divisiones.

A partir de la próxima Asamblea de C's, el partido se va a descentralizar.

No me preocupa. Entiendo que los comités territoriales tendrán que tener más protagonismo. Es lógico y razonable. La confianza está en las personas que dentro de las comunidades desarrollan una labor y defienden un proyecto común. De este congreso tendrá que salir una línea en la que realmente esos comités territoriales se les dé un mayor protagonismo.

¿Cree que el pacto que tienen con Rajoy está funcionando o les están metiendo demasiados goles?

Ciudadanos ha hecho lo que tenía que hacer. No estamos aquí para conseguir votos, estamos aquí para arrimar el hombro. Ante una situación como la que se produjo en este país y que ha tenido en vilo a toda la sociedad porque nos íbamos a terceras elecciones, hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros nos mojamos. Los españoles decidieron que el presidente fuera Rajoy y nosotros no queríamos. Y lo hemos hecho en otros territorios. Ganó la señora Díaz y no queríamos el mismo gobierno, pero no había otra opción.

Debería ser la última legislatura de Rajoy si es fiel a lo que ha firmado.

Hicimos lo correcto en el momento adecuado. A partir de ahí, tendremos que demostrar con nuestra gestión en el Congreso de los Diputados y en las distintas instituciones donde estamos representados que realmente nuestro proyecto tiene una valía. Es el gran reto que tiene Ciudadanos. Parece que los ciudadanos lo están viendo. No creo en los sondeos, pero es más agradable que te digan que tienes un 15% de respaldo que no que tienes un 12%.

Creo que Rivera es la persona idónea para poder defender este proyecto, porque sabe muy bien y tiene una idea clara de dónde quiere llevar este país. Ciudadanos seguirá creciendo seguro y seremos una opción de gobierno muy seria.

¿Cree usted que los ocho años de Rajoy se cumplen en esta legislatura?

Debería ser la última legislatura de Rajoy si es fiel a lo que ha firmado. El PP juega mucho a buscarle tres pies al gato y el que busca excusas es porque no tiene un proyecto claro para sacar adelante un país. En política, yo admiro a personas como el señor Aznar. Estuvo ocho años y se marchó. Personalmente no sé lo que me deparará el futuro, pero yo tengo mi fecha de caducidad en política muy marcada. En la vida puede haber muchas otras cosas y hay gente nueva que empuja muy bien preparada.

El PP se tendrá que plantear ese relevo y no porque lo diga Ciudadanos, sino porque es algo natural. Sería bueno que los españoles recibiesen el mensaje por parte del señor Rajoy de que cuando cumpla su segunda legislatura, esos ochos años, se marchará y dejará las puertas abiertas.