Patxi López y Susana Díaz inician su precampaña desdeñando a Pedro Sánchez

Patxi López escogió la localidad vizcaína de Portugalete para presentar su candidatura a liderar el PSOE. Susana Díaz, apenas unas horas más tarde, arrancó su precampaña en Palencia, sin afirmar si su nombre entrará en la terna de las primarias del partido, pero con un discurso en el que expresó sus credenciales. Ambos llamaron a la unidad de una organización que aspira a recomponerse tras la sacudida que ha hecho tambalear su propia identidad. Y ninguno de ellos consideró a Pedro Sánchez como un rival en sus aspiraciones.

El mensaje que primó en ambos discursos, el de Patxi López y el de Susana Díaz, fue el de la "unidad". "Si seguimos empeñados en mantener nuestra división interna nadie nos va a escuchar", señaló el primero. "Ahora estamos en el qué y el qué es el PSOE, un PSOE que tiene que ser más PSOE que nunca, que sea útil, reconocible, que esté desacomplejado", argumentó la segunda.

Ese llamamiento a la unidad es el que tanto el exlehendakari como la presidenta andaluza tratan de imponer frente a la ruptura que supuso la salida de Pedro Sánchez en la secretaría general del partido. Si para López "lo urgente es recuperar al PSOE", para Díaz, "que el PSOE en este proceso ponga soluciones sobre la mesa y se haga reconocible".

Cómo ve cada uno a Sánchez

La candidatura de Patxi López no ha sentado bien en el círculo más próximo a Pedro Sánchez, que consideraban al exlehendakari como uno de los pilares fundamentales de entre los sanchistas. Pero López trató de dejar atrás esa mochila que le vincula al PSOE del 'no es no' y dibujó un escenario dividido entre tres candidatos, aunque disfrazado en un mensaje de cohesión: "No se puede debatir entre sanchistas, susanistas o patxistas".

Patxi López sabe que tendrá que arañar apoyos entre la militancia que hasta ahora ha apoyado al exsecretario general si aspira a enfrentarse a Susana Díaz. Por eso, sus maniobras no deben herir a quienes todavía ven con buenos ojos a Sánchez, pero también tiene que presentar una candidatura seductora para otros sectores de la militancia socialista, alejada de las tesis sanchistas. "Reconstruir nuestro partido" y "renovar el proyecto para un tiempo nuevo" fueron las tesis que sustentaron su discurso.

A Susana Díaz, por su parte, le será mucho más sencillo definir su espacio político. En gran medida, porque lo lleva dibujando desde hace meses y porque algunos pesos pesados del partido, como Guillermo Fernández Vara, ya han apostado por ella para liderar el PSOE: "Es un cañón, suena a ganadora", consideró el presidente extremeño.

La terna de candidatos

Con Patxi López ya en carrera y Susana Díaz en precampaña, resta saber cómo se presentará Pedro Sánchez ante la militancia socialista. Y lo hará en el corazón del feudo susanista. "Primera estación: Sevilla, 29 de enero. Pronto os daremos detalles del lugar y la hora", señaló en su cuenta de Twitter.

Con estos tres nombres, el PSOE tendrá que dibujar su espacio en un Congreso en el que, según las últimas encuestas, hablaría de igual a igual con Unidos Podemos.