El ránking de las 12 Copas de Europa del Real Madrid: de la más a la menos importante

El Madrid ya tiene 12 Copa de Europa. Los blancos agrandaron su leyenda en Cardiff tras ganar a la Juventus en la final y confirmaron que son el equipo de fútbol más grande que se creó en este mundo. Es una docena, pero es una historia detrás. Es el Rey de Reyes, el campeón eterno.

Este equipo es el de Alfredo Di Stéfano, Paco Gento, Ferenc Puskas, Miguel Muñoz, Santiago Bernabéu, Amancio Amaro, Raymond Kopa, Emilio Butragueño, Juanito, Zinedine Zidane, Raúl, Roberto Carlos, Fernando Redondo, Casillas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Florentino Pérez... y tantos otros que nos dejaremos fuera. Es el equipo que ha acogido a los mejores jugadores de la historia de Europa.

Cada una de las 12 Copas de Europa tienen un sabor especial. Unas se ganaron en la prórroga, otras de forma épica, otras con goleadas, otras de forma consecutiva... en cada corazón madridista siempre quedará un pedazo de cada uno de los títulos continentales. Aquellos que tengan más de 70 años, afortunados ellos, habrán podido ver las 12.

El Madrid saca ya cinco Copas de Europa al Milan y siete al Barcelona. El equipo español es con el que se ha articulado esta competición toda su historia. Su presencia era fundamental. Una Champions sin el Madrid (o con un mal Madrid) era un torneo menor.

Desde 1956, la primera temporada en la que se jugó la Champions (Copa de Campeones entonces), el Real Madrid domina el continente. Ganó la Primera Copa de Europa, también las cuatro siguientes y, hasta ahora, la última. Ocho en el siglo XX, cuatro en el XXI. Seis en blanco y negro, otras seis en color. Recordamos una a una, en orden de prioridad e importancia, las 12 Copas de Europa del club blanco.

La Duodécima: fin a la maldición, histórico doblete

Ha sido la última y la que más ejemplifica el Real Madrid moderno. La Duodécima que este sábado se ha conseguido es el resultado de una gestión impecable de varios años y de el grupo (jugadores, cuerpo técnico, directiva...) que mejor se coordinó. Desde Zidane a Florentino, pasando por Cristiano o Ramos, la Champions de 2017 es el resumen a una planificación exitosa que ahora recoge sus frutos.

El Madrid ha ganado este año un doblete que no conseguía desde 1958. Además de la superar la maldición de los campeones en la Champions, han logrado al fin sumar Liga más Copa de Europa y dejar la temporada en lo más alto. Otros equipos lo hicieron, aunque no todos como este Madrid.

Porque el equipo de Zidane se ha 'cargado' a los tres mejores equipos de Europa para ganar esta Champions. Lejos del mito de la suerte en los sorteos, el Madrid tuvo que eliminar al Bayern, al Atlético y a la Juventus. A todos los ganó con cierta facilidad dentro de lo que es este mundo tan igualado del fútbol.

Pero, sobre todo, esta Copa de Europa está aquí por cuándo se ha conseguido. Con un fútbol ya que deja pocas cosas a las sorpresas, el Madrid ha conseguido los dos títulos en un año en el que el nivel fue elevadísimo. El Barça, sin ser el de Guardiola, no fue ni mucho menos malo. La Juventus ha sido la mejor Juventus de todo el siglo. El Atlético, con Simeone, está en el mejor momento de su historia.

Lo que ha hecho esta temporada el Madrid es, además de bordar el fútbol, reinventarlo. Por lo menos reinventó su propia historia. Se podían ganar Liga y Champions y se podía hacer de esta manera tan brillante.

La Séptima: la Copa de Europa de toda una vida

El gol de Mijatovic es la imagen del Real Madrid moderno, del Madrid de las Champions y de los éxitos. No hay Copa de Europa más celebrada en la historia del club blanco que la Séptima en Ámsterdam. Y nada se le compara. Fueron 32 años de espera, muchos años en la penuria y siempre viviendo de las seis conseguidas antes. Fue la primera en color, la primera en formato Champions y la entrada del Madrid en el nuevo mundo.

Se consiguió con 1-0 a la Juventus un 20 de mayo de 1998 en el Ámsterdam Arena. En el once del Real Madrid había jugadores tan ilustres como Raúl, Mijatovic, Redondo, Roberto Carlos, Morientes... El entrenador, Jupp Heynckes, que dos días después sería destituido.

La Décima: el gol épico de una generación

La segunda en valor, la Décima en Lisboa. La espera fue menor, 12 años, pero lo que hubo entre medias fueron los años más duros que el Madrid ha tenido en Europa. Seis temporadas seguidas cayendo de forma vergonzante en octavos y muchos de ellos coindiciendo con la época más gloriosa del Barcelona. Fue la primera Copa de Europa de una generación que solo había vivido derrotas en Champions.

La Champions de 2014, el 4-1 en Lisboa, es la mayor celebración del Real Madrid en todo el siglo por como se dio: el gol épico y agónico de Ramos en el último minuto de los minutos reglamentarios (el encuentro se fue a la prórroga) y el rival, el Atlético de Madrid que cerca estuvo de aguar la fiesta a los madridistas.

La Sexta: un equipo con 11 españoles

En cuarto lugar se podría colocar la Sexta, conseguida en el esstadio de Heysel de Bruselas en 1966. Fue una victoria por 2-1 al Partizán de Belgrado, pero ha pasado a la historia por cómo fue: once españoles en el campo, el Madrid 'Yé-yé'. Ese Real Madrid es el único equipo que ha ganado la Copa de Europa con todos sus jugadores de una misma nacionalidad.

La Novena: una volea para la historia

El gol de Zidane es el mejor tanto de la historia de las finales de la Champions. La Novena siempre será recordada por eso. No fue celebrada como la 7ª o la 10ª, ya que venía el Madrid de ganar dos anteriores en cuatro años, pero esa volea del francés la convirtió en eterna. Fue además un 15 de mayo, el día de San Isidro, patrón de Madrid.

La Quinta: el mejor partido de la historia del fútbol

Durante muchos años, la BBC estuvo repitiendo la final de 1960 como regalo de Navidad. Lo catalogaban como el mejor encuentro en la historia del fútbol. Ganó el Real Madrid al Eintracht Frankfurt por 7-3 en Hampden Park, Glasgow, con cuatro goles de Ferenc Puskás y tres de Alfredo Di Stéfano. Ese día el Madrid se dio a conocer en el mundo.

La Primera: el inicio de todo

La primera, por ser eso, la primera. Fue además en el primer año de la competición, 1956. El Real Madrid fue el pionero de la competición más importante del planeta. Los blancos ganaron al Stade de Reims francés en el Parque de los Príncipes (4-2) con un once que debe ser recordado en la historia del Madrid: Alonso, Atienza, Marquitos, Lesmes, Miguel Muñoz, Zárraga, Joseíto, Paco Gento, Marsal, Héctor Rial y Di Stéfano.

La Undécima: de la tragedia al cielo

La Undécima Copa de Europa no fue brillante en el campo (se ganó en penaltis), pero volver a vencer al Atlético de Madrid, conseguirlo dos años después de hacer lo mismo en Lisboa y con un equipo que meses antes había pasado esperpentos como la eliminación de Copa en Cádiz convierten en esta Champions también en un buen lugar para los madridistas. Comenzaba la leyenda de Zidane en los banquillos.

La Octava: la confirmación del campeón

La Octava fue la confirmación de que el Real Madrid había vuelto. Dos años después de la 'borrachera' de Ámsterdam, el Madrid se plantó en París para acabr el siglo de la mejor manera. Lo hizo con una cómoda goleada al novato Valencia (3-0). Los goles de Morientes, McManaman y Raúl colocaron otra vez al Madrid en el cielo de la capital francesa.

La Segunda, la Tercera y la Cuarta

Quedarían en último lugar las tres Copas de Europa que se consiguieron de forma consecutiva en la década de los 50. Hay que ponerlas debajo porque acabaron siendo rutina, porque fueron en los primeros años y porque no son entendidas tal y como ahora. La Segunda en 1957 ante la Fiorentina (2-0) y en el Bernabéu. La Tercera, de 1958, en la prórroga al Milan (3-2) en Bruselas. Y la Cuarta, en 1959, en Stuttgart otra vez al Stade de Reims (2-0). Eran los años de Di Stéfano, el mejor jugador de la historia que ha tenido el Real Madrid