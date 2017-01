El rapero acusado de elogiar al terrorismo: "No tengo un kalashnikov en mi casa"

Cuenta el rapero mallorquín Josep Valtonyc que un día de 2012 salía de su casa y le detuvieron. "No sabía qué pasaba, por qué se me detenía. Al llegar a la comisaría, me dijeron que era una denuncia de Jorge Campos [presidente de la asociación españolista Círculo Balear] por amenazas de muerte", relata. "Me soltaron, y luego, al cabo de un tiempo, a raíz de la investigación por la denuncia de Jorge Campos, la policía también encontró delitos constitucionales como apología al terrorismo o injurias a la Corona". Valtonyc fue declarado inocente de injuriar -en la canción Circo Balear- a Jorge Campos, pero las otras dos causas fueron derivadas a la Audiencia Nacional.

Ahora la Fiscalía pide para él tres años y ocho meses de prisión, además de una fianza de alrededor de 4.000 euros. "Dice Jorge Campos que digo en la canción que le arrancaría la nuca... y no llego en ningún momento a decírselo a él, está generalizado, no digo su nombre. Campos se ha presentado ahora como acusación particular para mis causas de apología del terrorismo e injurias a la Corona, porque ya ha visto que el juez ha dicho que a él nunca le injurié", explica el joven, que señala que lo de Campos con él ya se ha convertido en una causa personal.

"Es un facha y tiene rabia. Se hace la víctima y utiliza esto para que la gente hable del Círculo Balear, para estar en algún sitio".

Valtonyc también fue absuelto de otra acusación vertida por el que fuera alcalde del municipio mallorquín de Sineu, el popular Pere Joan Jaume, y la presidenta de Nuevas Generaciones de la localidad, Laura Montenegro. Las canciones por las que fue enjuiciado se titulaban Sineu será Afganistán y Nuevas degeneraciones del PP. El rapero alega, en cualquier caso, su derecho a la libertad de expresión. "Sé que si me declarara culpable tendría las cosas más fáciles, pero no pienso hacerlo porque soy inocente. Si cediese ahora, nunca más podría defender mi derecho a la libertad de expresión", reflexiona.

La represión del 'Estado fascista'

Cree que "el movimiento revolucionario cada vez está más desarrollado" y que "el Estado fascista cada vez aplica más represión": "Pero eso siempre ha pasado en la historia", sostiene. "Ahora hay internet, los chavales se enteran de las cosas que pasan, estamos todos al tanto de la Ley Mordaza, hay más quejas... claro, tienen que parar esto de alguna forma, y esa forma es la represión".

Pero, ¿la letra de sus canciones es ficción o contiene una amenaza real? ¿Intenta intimidar cuando pide la okupación armada -a base de kalashnikovs- del palacio de Marivent o sostiene que Jorge Campos "merece una bomba de destrucción nuclear"? "Para empezar, todo lo que digo del Rey lo he sacado de medios de comunicación", relata. "Que mató a su hermano, que tenía amantes, que mató a un elefante... entonces, injurias de qué, si eso está todo publicado. Por otra parte, Marivent es nuestro, es del pueblo, lo pagamos nosotros".

Considera que "el arte tiene que ser provocativo" y dice que hace referencias históricas en las que cree: "El kalashnikov fue un símbolo soviético que se usó para combatir a los fascistas de Stalingrado", lanza. "Yo no tengo un kalashnikov en mi casa ni creo que sea fácil conseguir uno. Cuando digo que Campos se merece una bomba de plutonio, obviamente, no tengo plutonio en mi casa. ¡La amenaza es tan exagerada, precisamente, para que no sea tomada en serio!", cuenta. "Quiero hacer algo provocativo y ya está. Para hacer canciones de amor ya están Andy y Lucas".

No es el único

No está solo: sabe que su caso está en la línea de otros raperos como César Strawberry, Ayax y Prok o Pablo Hásel. Lleva a sus espaldas el apoyo de numerosas organizaciones, entre ellas Endavant-Osan, desde donde denuncian la “represión policial-judicial” que está sufriendo el rapero mallorquín y justifican las letras de sus canciones “en el derecho básico a la libertad de expresión”. También le abrazan IU Baleares y el Ateneu de Felanitx -quienes consideran que “la judicialización del conflicto social es la estrategia punitiva del Estado”-.

¿Qué van a decir a partir de ahora de las películas de Tarantino? ¿Van a censurar también el cuadro antifascista de Picasso, el Guernica, por ser provocativo?

Josep es militante antifascista, se crió solo con su hermana y rapea desde los once. Se le conoce también por sus colaboraciones con Hásel o Día Sexto, su participación en actos benéficos y sus letras en favor del movimiento feminista, como No estáis solas. El viernes 3 de febrero -sólo cinco días antes del juicio en el que se decidirá su libertad- acudirá a un acto en Madrid organizado por los titiriteros al que también asistirán Viruta Tfm, Frikandó Malsonante o La insurgencia.

Valtonyc lanza dos preguntas de despedida: "¿Qué van a decir a partir de ahora de las películas de Tarantino? ¿Van a censurar también el cuadro antifascista de Picasso, el Guernica, por ser provocativo?".