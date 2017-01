De Almodóvar a Kaka de Luxe: las mejores entrevistas de Paloma Chamorro

La edad de oro fue la cita obligada de los jueves -entre 1983 y 1985- de cualquier español que quisiese abrir mente, ojos y oídos a los movimientos artísticos que sacaron la cabeza tras la muerte de Franco. Una orda de jóvenes creadores -de música, escultura, cómic- que habían vivido en la marginalidad, en el más silente underground porque sacaban los pies del tiesto de la cultura oficialista impuesta por el régimen.

No bastó con la úlcera péptica, con los infartos ni con la peritonitis mortal del caudillo: tuvo que llegar el PSOE al poder en 1982 para sacudir la cadena pública y darle visibilidad a los niños malditos. Así nació La edad de oro, con la mágica Paloma Chamorro al frente: un programa que se situó ya entonces a la vanguardia de toda Europa y hoy es recordado como un producto de culto en la historia de la televisión de España. La Movida madrileña en flor. Invitados retozando en cojines de colores llamativos, manoseando el tema de la vida con una entrevistadora que distaba mucho de ser un perro policía: había admiración, compadreo.

Otra oportunidad para una libertad de expresión que aún gateaba porque había pasado cuarenta años con el tobillo encadenado a un crucifijo y un águila. Aquí las mejores actuaciones de La edad de oro.

1. Almodóvar, Bonezzi, McNamara y Carlos Berlanga

Uno de los momentos más simbólicos del programa fue esta reunión de míticos, dos ya fallecidos. Interpretaron Groenlandia, de Los Zombies. Especial mención al revuelo que generaron las declaraciones de Almodóvar en plató asegurando que su droga favorita era el angel dust o polvo de ángel.

2. Parálisis permanente

"Eduardo Benavente contribuyó a que este programa pudiera ver la luz, colaborando con nosotros en su ensayo piloto", explicaba Chamorro. "Los que hacemos La edad de oro queremos homenajearlo hoy y siempre. Porque hasta el último minuto de sus veinte años estuvo radicalmente a favor de la vida". Este vídeo se grabó pocos días antes -y salió a la luz tres días después- de la trágica muerte de Benavente, líder de Parálisis permanente, que murió en un accidente de coche a la vuelta de un concierto. Era para muchos el príncipe de la movida, joven mito sin esnobismos. Parió El acto, uno de los discos fundamentales del post-punk español.

3. De Nacha Pop a Siniestro total

Este concierto es, sencillamente, una joya. Aúna lo mejor del momento. Si duele más escucharlo ahora, en 2017, es porque España ya ha perdido gran parte de esa materia prima talentosa. Más de una hora de milagros musicales extrañados a rabiar. Desde Antonio Vega a Los Secretos -sin Enrique Urquijo- pasando por Siniestro Total -y su Germán Coppini cantando No mires a los ojos de la gente-, Glutamato Ye-Yé o Mamá. Todos acompañados por la orquesta sinfónica de RTVE.

4. The Smiths

Otro de los programas más celebres. Aunque aglutinase a más grupos como Violent Femmes, Gruppo Sportivo, China Crisis o Lords of The New Church, los indiscutibles protagonistas de esta pieza fueron The Smiths -concierto y entrevista-. Chamorro, entre risas, llegó a soltarles un buen zasca a los de Manchester: les preguntó si escuchaban grupos nuevos y no la convenció su respuesta. "Un poquito hipócritas os veo", guiñó.

5. Radio Futura

Directazo de Santiago Auserón. Chamorro y el grupo hablan de cómo hacer volar el proyecto de La edad de oro.

6. Culture club

También la popular banda británica liderada por Boy George visitó a Chamorro.

7. Kaka Deluxe

El último y tal vez el más importante. Kaka De Luxe fue el grupo-germen de la movida. De él surgieron formaciones como Pegamoides, Dinarama, Ejecutivos Agresivos o La Mode. Estaba compuesto por Fernando Márquez El Zurdo, Manolo Campoamor, Carlos Berlanga, Enrique Sierra, Alaska y Nacho Canut. Cuando actuó en La edad de oro ya se había disuelto.