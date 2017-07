Rocío Crusset posa desnuda y comparte la foto en las redes

'Quick break, breve descanso. Así vuelve a la carga una de las modelos más valoradas del momento. Rocío Crusset (23 años) no para y no duda en mostrar su ajetreada vida en las redes sociales. Después de unos meses de continuo trabajo entre Nueva York y Madrid, la hija de Mariló Montero (51) y Carlos Herrera (60), ha decidido aumentar las temperaturas subiendo a su Instagram una foto en la playa, en la que se aprecia que está desnuda.

No es la primera vez que la modelo y estudiante de Administración de Empresas comparte sugerentes fotografías en Internet, pero sí la primera que muestra un desnudo integral. Con la mirada inconfundible y la sensualidad a la que nos tiene acostumbrados, a Crusset parece no quemarle demasiado la arena y se muestra tal y como vino al mundo. Sin ropa, sobre una roca que parece no incomodarle demasiado y un sol pleno sobre la cara, la modelo seduce a la cámara dejando muy poco a la imaginación.

Kind of need this #vacationcometome 💦 Una publicación compartida de Rocío Crusset (@rociocrusset) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 11:39 PDT

Hace un par de días Rocío Crusset era protagonista de uno de los reportajes de la revista Vanity Fair junto a Lucía Rivera (18), la hija del torero Fran Rivera Ordóñez y la actriz Blanca Romero, y Andrea Molina (24), hija de Lydia Bosch, otras famosas 'hijas de' que tienen mucho tirón últimamente.

La publicación recogía las palabras de la estudiante en defensa a su madre por las últimas críticas que recibió la presentadora por sus últimas declaraciones en televisión: "Me da igual, paso. Esa gente no tiene ni idea. Son tontos. Mi madre es una curranta", sentenciaba la modelo. Rocío Crusset tiene muy buena relación con la presentadora y también con su padre, el periodista Carlos Herrera. De él tomó el segundo apellido Crusset como nombre artístico.

[Más información: Así defiende la hija de Mariló Montero a su madre]