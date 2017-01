Una activista de Femen se desnuda frente a la figura de cera de Trump en Madrid

La presentación de la figura de cera de Donald Trump (70 años) en el Museo de Cera de Madrid no ha sido todo lo tranquila que parecía que iba a ser. Una feminista de Femen ha irrumpido en la sala, justo en el momento en el que se ha destapado al presidente electo de Estados Unidos, se ha desnudado de cintura para arriba y ha comenzado a gritar "Grab patriarchy by the balls" (Agarrad al patriarcado por las pelotas, en inglés). Una de las personas que trabajan en el museo ha intentado cubrir el cuerpo de la activista sin éxito. Finalmente han tenido que intervenir varias personas para poder reducirla.

En el pecho la mujer también llevaba pintada esta frase como repulsa al vídeo que se publicó hace unos meses de Donald Trump en la que nuevo mandatario comentaba que cuando uno es famoso "puede coger a las mujeres por el coño". En la cuenta de Twitter de Femen se vanaglorian por la hazaña que han cometido publicando una imagen de la militante con un mensaje que reza: "Femen acaba de agarrar por las pelotas a la figura de Trump en Madrid".

Una feminista irrumpe en la inauguración de la figura de Donald Trump en el Museo de Cera de Madrid al grito de "Grab them by the balls" pic.twitter.com/ByFLptIUwC — eslang (@eslang) 17 de enero de 2017

Poned a alguna cachonda a enseñar las tetas y quitad a este orco @FemenSpain — Ogando (@DieOgandoP) 17 de enero de 2017

No es la primera vez que irrumpen en un acto similar. El pasado mes de junio otra mujer atacó con una estaca de madera la figura de cera de Vladimir Putin (64) en el museo de París en señal de protesta contra su invitación por las autoridades francesas al 70 aniversario del desembarco de Normandía.

En Madrid está aún pendiente la inauguración de la estatura de Melania Trump (46), que la colocarán junto a su marido y a otros dirigentes estadounidenses como Obama (55) y su mujer Michelle (53).