Rocío Carrasco denuncia a Antonio David por la utilización de su hijo

Rocío Carrasco (39 años) ha estallado. La hija de la más grande ha denunciado a su ex marido Antonio David Flores (40) por hablar en un revista de corazón sobre los problemas de salud de su hijo menor. La colaboradora de televisión, según ha publicado El programa de AR, habría argumentado en esa querella interpuesta, que su ex pareja se está "aprovechando de una persona que no está en sus plenas facultades para obtener un beneficio económico". En cambio Antonio David, con el que se ha puesto en contacto el periodista Antonio Rossi, autor de la información, asegura que su hijo sí tiene la capacidad para decidir y tomar sus propias decisiones.

La guerra entre Rocío y Antonio David se aviva ahora más que nunca. Y todo, como decimos, porque la semana pasada el ex guardia civil protagonizó un amplio reportaje en Lecturas en el que por primera vez comentó la enfermedad que sufre su hijo David. El pretexto para sacar a relucir el tema fueron unas fotografías tomadas al joven a raíz de que cumpliera la mayoría de edad y que provocaron comentarios crueles de muchos. "Cuando nació mi hijo tuve miedo. Pensaba que iba a morir", explicó, al mismo tiempo que pidió respeto para el adolescente. Además y de manera muy directa, Antonio David acusó a su ex esposa de no haber sabido gestionar la frágil salud de su hijo.

Aunque ninguno de sus progenitores ha confirmado la enfermedad todo apunta a que pueda sufrir el síndrome de Angelman, según se ha publicado en ocasiones anteriores, que se caracteriza por un estado aparente de alegría permanente, con risas en todo momento, un retraso en el desarrollo, una reducida o nula capacidad lingüística y escasa receptividad comunicativa y coordinación motriz.

A pesar de llevar 18 años separados, la ex pareja continúa enfrentada y siempre por la misma cuestión: sus hijos. Ambos viven actualmente con su padre y Olga, la mujer de éste, en Málaga. Rocío Flores abandonó a los 16 años la casa en la que vivía con su madre después de una fuerte discusión entre ellas que acabó con la Guardia Civil de por medio, como ya relató Antonio David. Esto ocurrió en 2012 y desde entonces no se han vuelto a hablar.

Mientras que Antonio David siempre ha comentado públicamente los problemas de sus hijos, Rocío ha mantenido un discreto silencio sin querer hacer declaraciones sobre un asunto tan íntimo para preservar la imagen de sus hijos. Antonio David ha hablado en los medios durante todos estos años convirtiendo una relación que acabó hace 18 años en una manera de vivir. Rocío, en cambio, ha recurrido a los juzgados. Todo este espectáculo montado por Antonio David Flores afecta a la estabilidad de los jóvenes y de su ex esposa.