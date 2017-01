Álex Casademunt, de OT1: "Es un milagro que no haya perdido el ojo tras la agresión"

Domingo 15 de enero. 06.00 horas de la madrugada. El cantante y ex triunfito Álex Casademunt (35 años) se encuentra disfrutando de una fiesta de cumpleaños en la discoteca Rouge Sound Club de Vigo junto a multitud de caras conocidas como Amor Romeira (GH) o Alessandro Livi (GH).

En uno de los momentos de la noche se acerca a dos chicas para hablar con ellas. Minutos después, un joven de 21 años, pareja de una de las chicas no se toma nada bien la incursión del extriunfito y se encara con él, iniciando un rifirrafe que termina justo cuando revienta un vaso de cristal en la cabeza de Casademunt provocándole dos cortes en la cara, uno muy cerca del ojo y otro en la frente.

"La imagen era dantesca. Me asusté muchísimo porque el párpado le colgaba, literalmente. No dejaba de sangrar y casi se queda ciego", comenta aún impactada Amor Romeira a EL ESPAÑOL. Ella presenció la escena sin dar crédito.

"Lo que sentí fue miedo", continúa al tiempo que relata que, tras identificar al agresor, trasladaron rápidamente a Casademunt al hospital. "Imagina la gravedad del golpe que tuvieron que llevarle a un segundo centro hospitalario". Allí, el diagnóstico de los médicos fue contundente, según Romeira: "dijeron que había sido un milagro que no perdiera el ojo".

¿El resultado? Seis horas de hospital, una docena de puntos de sutura en frente y ojo, así como diversos moratones y contusiones que tardarán en cicatrizar. "Fue un cierre de fiesta horroroso", confiesa Amor, que no recuerda otra noche sin dormir igual. "No entiendo nada, el día anterior lo habíamos pasado genial y eso que me desapareció el bolso. Da miedo pensar que las personas conocidas estamos tan expuestas para bien y para mal", concluye.

A fin de tranquilizar a sus seguidores, el cantante ha querido compartir una fotografía (que minutos después borraba de su perfil), al tiempo que aseguraba que el asunto "ya está en el proceso que debe", de lo que se deduce que habría emprendido medidas legales para que un hecho así no vuelva a repetirse.