En un mundo cada vez más algorítmico y automatizado, la resistencia a través del rock en directo vuelve a cobrar protagonismo. El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío acoge la sexta temporada de We Will Rock You, el espectáculo oficial de Queen que celebra un cuarto de siglo de historia haciéndonos vibrar.

El musical que predijo el futuro de la música regresa a Madrid: 25 años de la rebelión

Hay canciones que no pertenecen a una época, sino a la memoria colectiva de toda la humanidad. Himnos intergeneracionales como Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free, Somebody to Love o la inconfundible rítmica de We Will Rock You llevan décadas conectando a quienes crecieron con el talento inigualable de Freddie Mercury con las nuevas generaciones que descubren la magia de la banda británica.

Pero, ¿qué ocurre cuando esos acordes legendarios se convierten en la columna vertebral de una historia de libertad y resistencia?

Esa fue la premisa que hace 25 años unió el genio literario del dramaturgo Ben Elton con dos pilares fundamentales de Queen: Brian May y Roger Taylor. En 2002, el Dominion Theatre de Londres fue testigo del nacimiento de We Will Rock You, un musical que rompía moldes al situarnos en un futuro distópico donde la reina Killer Queen impone una sociedad automatizada, uniforme y desprovista de creatividad, donde la música en vivo ha sido eliminada y la individualidad está prohibida.

Hoy, un cuarto de siglo después de que se redactara su libreto, la premisa distópica ideada por Elton resulta extrañamente profética y más actual que nunca.

La llamada a la rebeldía del Soñador

En medio de esta sociedad gris dominada por la rutina, surge un grupo de rebeldes que aguarda la llegada de Galileo «el Soñador», un joven predestinado a romper el yugo del control social y devolver al mundo la chispa del rock and roll y el derecho a ser diferente.

Producido y supervisado directamente por Brian May y Roger Taylor —junto a la producción de Luis Álvarez y Tribeca Theatrical Productions—, este espectáculo fusiona el humor mordaz, la emoción visceral y la potencia arrolladora del rock en directo.

Tras triunfar durante 12 años ininterrumpidos en el West End londinense y recorrer más de 20 países en todo el mundo, la producción llega a Madrid para celebrar la antesala de su 25º aniversario global.

Una cita imprescindible en el corazón de Madrid

A partir del 16 de octubre de 2026, el escenario del Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío vuelve a encenderse para inaugurar su sexta temporada. Un elenco encabezado por talentos como Ferran Moreno y Alberto Scarlatta (Galileo), Anabel García (Scaramouche), Cristina Rueda (Ozzy), David Velardo (Khashoggi) y Lidia Carmona (Killer Queen), entre un amplísimo cuerpo de baile y músicos en directo bajo la dirección musical de Ricardo Padilla, darán vida a casi tres horas de pura adrenalina.

El espectáculo estará en cartelera hasta el 31 de enero de 2027, consolidándose como la cita cultural definitiva del otoño e invierno en la capital.

Porque la música no se escucha: se siente, se comparte y se vive. Y mientras exista una voz dispuesta a cantar, el rock no envejecerá, y la rebeldía tampoco.

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