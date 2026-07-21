Cibeles de Cine desvela su programación de agosto y anuncia su ampliación hasta el 10 de septiembre

El gran evento estival de la capital suma nuevas fechas a su undécima edición con una oferta que abarca desde la animación y el cine de culto hasta títulos de autor.

Desde que el pasado 25 de junio comenzase la undécima edición de Cibeles de Cine, más de 11.000 espectadores han visitado la Galería de Cristal de CentroCentro, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Este evento cinematográfico, cita imprescindible para las noches de verano de la capital, ha revelado su programación de agosto y septiembre, además de anunciar su ampliación de la fecha de cierre hasta el próximo 10 de septiembre.

La continuación de la cartelera incluye clásicos imprescindibles, varios de ellos de culto que celebran aniversario, como Vértigo de Alfred Hitchcock, Manhattan de Woody Allen, Cuenta conmigo de Rob Reiner en su 40 aniversario, Desayuno con diamantes de Blake Edwards en su 65 aniversario, Romeo + Julieta de Baz Luhrmann en 30 aniversario o Taxi Driver de Martin Scorsese en su 50 aniversario.

Los grandes éxitos de la temporada también podrán verse en la Galería de Cristal con una de las películas más esperadas como La odisea de Christopher Nolan, el regreso de la temida Miranda Priestly en El diablo viste de Prada 2 de David Frankel, Zendaya y Robert Pattinson teniendo una particular historia de amor en El drama de Kristoffer Borgli, el thriller psicológico de Paul Feig La asistenta, el gran drama de Chloé sobre Shakespeare Hamnet, o el biopic sobre el “rey del pop” Michael de Antoine Fuqua. Además, tras su paso por el Festival de San Sebastián, el espacio acogerá el estreno nacional de la sátira mordaz Bad Apples de Jonatan Etzler.

El cine independiente, alabado por público y crítica especializada durante todo el año, tendrá su espacio con películas nacionales como las presentadas en el Festival de Cannes Amarga Navidad de Pedro Almodóvar y El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, la comedia dramática de Daniel Sánchez Arévalo Rondallas, el documental que rinde homenaje a la figura de Antonio Flores Flores para Antonio, las películas de culto Los otros de Alejandro Amenábar en su 25 aniversario, o Un monstruo viene a verme de José Antonio Bayona en su 10 aniversario.

El cine independiente internacional también tendrá presencia con películas como Rental Family de la directora japonesa Hikari, La chica zurda de la cineasta taiwanesa-estadounidense Shih-Ching Tsou con guion del oscarizado Sean Baker, No hay otra opción del coreano Park Chan-wook, El agente secreto del brasileño Kleber Mendonca Filho, o La Grazia del oscarizado cineasta italiano Paolo Sorrentino.

Además, se seguirán proyectando películas de culto como la imprescindible animación japonesa de Akira en su nueva versión en 4k, las dos grandes comedias románticas musicales de los años 70 y 80 como Grease y Dirty Dancing, el regreso de La Novia con Kill Bill: The Whole Bloody Affair de Tarantino, o la oscarizada La La Land que para celebrar su 10 aniversario se podrá ver en la clausura de Cibeles de Cine en versión sing along.

Por último, las sesiones familiares seguirán celebrándose los sábados e incluirán éxitos actuales como Minions & Monsters o Toy Story 5, la animación de Tim Burton La novia cadáver, la primera película de la gran saga de J. K. Rowling Harry Potter y la piedra filosofal, el gran clásico de aventuras de los 90 Jumanji en su 30 aniversario, y la gran película de culto familiar de los 80 La princesa prometida.

En Zona Ñ queremos que disfrutes del plan del verano. Consigue tu abono y ¡disfruta del séptimo arte! o si lo prefieres, puedes comprar tus entradas hasta el 10 de septiembre en cibelesdecine.com