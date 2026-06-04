La Hora del Suscriptor: Sánchez, en la encrucijada. Las cloacas de Ferraz acorralan al Gobierno

El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, analizará este jueves en un encuentro exclusivo con los suscriptores del periódico las últimas revelaciones sobre las tramas que cercan a la Moncloa y el impacto de la crisis política.

El panorama político en España atraviesa uno de sus momentos más críticos y convulsos de la legislatura. Las sucesivas revelaciones periodísticas y judiciales, que apuntan directamente a presuntas tramas de corrupción, tráfico de influencias y dinámicas de fontanería política en el seno del partido del Gobierno, han situado al jefe del Ejecutivo en una posición de extrema vulnerabilidad. ¿Estamos ante el debilitamiento definitivo de los cimientos de la coalición? ¿Cómo responderá el aparato del Estado ante una presión judicial y mediática sin precedentes?

Para dar respuesta a estas incógnitas y desgranar los entresijos de la actualidad, EL ESPAÑOL celebra este jueves una nueva edición de 'La Hora del Suscriptor'. Un encuentro único y exclusivo en el que el Jefe de Opinión, Cristian Campos, compartirá su análisis y responderá a todas las preguntas de los lectores sobre el laberinto político que amenaza al Ejecutivo.

Bajo el título "Sánchez, en la encrucijada: las cloacas de Ferraz acorralan al Gobierno", el evento —conducido por Arturo Criado, Subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia— profundizará en las informaciones que han sacudido la política nacional en las últimas semanas.

Un espacio para la participación de los suscriptores

Pero 'La Hora del Suscriptor' no es solo un espacio para el análisis experto, sino un canal de diálogo bidireccional. En la segunda parte del encuentro, los suscriptores tomarán la palabra para plantear directamente sus dudas, compartir reflexiones e interactuar en directo con Pedro J. Ramírez, viviendo de primera mano el pulso del periodismo de investigación.

¿Tiene el Gobierno margen de maniobra legislativo o la parálisis política provocada por el frente judicial aboca al país a un adelanto electoral? ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas?

Estas y muchas otras preguntas tendrán respuesta mañana a partir de las 19:00 horas, ¡no te lo pierdas!