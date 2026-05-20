Dos miradas en primera persona sobre la angustia actual: asiste al podcast de 'El Cultural' con Marta Jiménez Serrano y Llucia Ramis

Un problema inmobiliario insostenible y una experiencia traumática que rozó la tragedia. Dos realidades aparentemente distantes pero conectadas por un nexo común: la angustia y la inestabilidad en la España actual. Para profundizar en estas vivencias contadas en primera persona, El Cultural invita a sus lectores a una cita muy especial: la grabación presencial de una nueva edición del podcast Conjuras Mínimas, que contará en esta ocasión con la participación de las reconocidas escritoras Marta Jiménez Serrano y Llucia Ramis.

El encuentro tendrá lugar el próximo 21 de mayo a las 13:30 horas en el plató de EL ESPAÑOL (Avenida de Burgos, 16D, Madrid). Al tratarse de una experiencia exclusiva y con aforo muy limitado, sorteamos 7 invitaciones dobles entre todos aquellos suscriptores que deseen acudir como público y vivir de cerca la charla literaria.

Dos visiones de la realidad actual

El podcast reunirá a dos de las voces más lúcidas de la literatura contemporánea en español para conversar sobre sus últimos y aclamados proyectos:

Marta Jiménez Serrano (Madrid, 1990) abordará los entresijos de Oxígeno , su última novela en la que relata una experiencia cercana a la muerte tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono debido a una caldera defectuosa. Licenciada en Filología Hispánica y finalista del Premio Premier Roman de Chambéry por Los nombres propios, Jiménez Serrano consolida con este nuevo libro una trayectoria brillante que ya despuntó con su poemario La edad ligera y los relatos de No todo el mundo (Premio Nollegiu 2023).

(Madrid, 1990) abordará los entresijos de , su última novela en la que relata una experiencia cercana a la muerte tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono debido a una caldera defectuosa. Licenciada en Filología Hispánica y finalista del Premio Premier Roman de Chambéry por Los nombres propios, Jiménez Serrano consolida con este nuevo libro una trayectoria brillante que ya despuntó con su poemario La edad ligera y los relatos de No todo el mundo (Premio Nollegiu 2023). Llucia Ramis (Palma de Mallorca, 1977), por su parte, desgranará Un metro cuadrado, obra galardonada con el IV Premio de No Ficción Libros del Asteroide. A través de un recorrido vital marcado por mudanzas constantes, la periodista y escritora —colaboradora de medios como La Vanguardia o la Cadena SER y ganadora del Premio Josep Pla por Egosurfing— traza una radiografía descarnada sobre la inestabilidad habitacional y la creciente dificultad de la sociedad para acceder a una vivienda digna.

No dejes pasar la oportunidad de disfrutar en directo de un debate imprescindible entre dos autoras atravesadas por la misma inquietud social y humana. ¿Te animas a venir? ¡Apúntate!