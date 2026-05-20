Dos miradas en primera persona sobre la angustia actual: asiste al podcast de 'El Cultural' con Marta Jiménez Serrano y Llucia Ramis
Un problema inmobiliario insostenible y una experiencia traumática que rozó la tragedia. Dos realidades aparentemente distantes pero conectadas por un nexo común: la angustia y la inestabilidad en la España actual. Para profundizar en estas vivencias contadas en primera persona, El Cultural invita a sus lectores a una cita muy especial: la grabación presencial de una nueva edición del podcast Conjuras Mínimas, que contará en esta ocasión con la participación de las reconocidas escritoras Marta Jiménez Serrano y Llucia Ramis.
El encuentro tendrá lugar el próximo 21 de mayo a las 13:30 horas en el plató de EL ESPAÑOL (Avenida de Burgos, 16D, Madrid). Al tratarse de una experiencia exclusiva y con aforo muy limitado, sorteamos 7 invitaciones dobles entre todos aquellos suscriptores que deseen acudir como público y vivir de cerca la charla literaria.
Dos visiones de la realidad actual
El podcast reunirá a dos de las voces más lúcidas de la literatura contemporánea en español para conversar sobre sus últimos y aclamados proyectos:
- Marta Jiménez Serrano (Madrid, 1990) abordará los entresijos de Oxígeno, su última novela en la que relata una experiencia cercana a la muerte tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono debido a una caldera defectuosa. Licenciada en Filología Hispánica y finalista del Premio Premier Roman de Chambéry por Los nombres propios, Jiménez Serrano consolida con este nuevo libro una trayectoria brillante que ya despuntó con su poemario La edad ligera y los relatos de No todo el mundo (Premio Nollegiu 2023).
- Llucia Ramis (Palma de Mallorca, 1977), por su parte, desgranará Un metro cuadrado, obra galardonada con el IV Premio de No Ficción Libros del Asteroide. A través de un recorrido vital marcado por mudanzas constantes, la periodista y escritora —colaboradora de medios como La Vanguardia o la Cadena SER y ganadora del Premio Josep Pla por Egosurfing— traza una radiografía descarnada sobre la inestabilidad habitacional y la creciente dificultad de la sociedad para acceder a una vivienda digna.
No dejes pasar la oportunidad de disfrutar en directo de un debate imprescindible entre dos autoras atravesadas por la misma inquietud social y humana. ¿Te animas a venir? ¡Apúntate!