Mallorca Confidencial explora el poder, la familia y el narcotráfico en la Mallorca más desconocida

Un thriller protagonizado por Lolita Flores y Asia Ortega que explora la lealtad, la violencia y los complejos vínculos familiares en un entorno marcado por el poder y el narcotráfico

El próximo 29 de mayo de 2026 llega a los cines Mallorca Confidencial, un intenso thriller ambientado en los márgenes del poder y el crimen, que nos sumerge en el lado más oscuro de la isla. Dirigida con pulso firme, la película combina drama familiar y violencia soterrada en una historia donde la lealtad se convierte en una moneda peligrosa. Protagonizada por Lolita Flores y Asia Ortega, la tensión crece a medida que los vínculos de sangre se enfrentan a secretos imposibles de sostener.

En el centro del relato está Chusa, la poderosa matriarca de Son Canal, un enclave marcado por el narcotráfico donde su autoridad no se discute. Pero su imperio empieza a tambalearse ante la amenaza de un proyecto inmobiliario que podría cambiarlo todo. La llegada de su sobrina Nela, recién salida de prisión, reabre heridas del pasado y destapa un secreto que pone en jaque la estabilidad del clan. A medida que la violencia escala y las alianzas se tensan, Nela se ve obligada a tomar una decisión definitiva: mantenerse fiel a su familia o apostar por su propia libertad.

Imagen de las grabaciones de Mallorca Confidencial

El reparto lo completan Amin Hamada, Manuel Chacón y Elena Furiase, que aportan solidez a un relato cargado de intensidad y conflicto, donde cada personaje se mueve entre la ambición, el miedo y la supervivencia. Juntos construyen una historia que retrata un universo tan fascinante como peligroso, en el que nada es lo que parece.

Desde Zona Ñ te invitamos a descubrir Mallorca Confidencial antes de su estreno en salas. Sorteamos 5 entradas dobles para el preestreno en Barcelona el martes 26 de mayo y 40 entradas dobles para Madrid el miércoles 27 de mayo, para que seas de los primeros en adentrarte en este thriller cargado de tensión y secretos.

Una propuesta ideal para quienes disfrutan de historias intensas, conflictos familiares al límite y relatos donde el poder y la lealtad se enfrentan sin concesiones.