Cabaret El Musical llega a su fin: últimos días con 2x1 por el Día de la Madre en funciones seleccionadas

El UMusic Hotel Madrid continúa transformado en un KIT KAT CLUB 360º con las representaciones de CABARET, EL MUSICAL EN EL KIT KAT KLUB, la revolucionaria apuesta inmersiva de LETSGO bajo la dirección de Federico Bellone. Una superproducción con la colaboración de UMusic Hotel y la participación de Balañá en Viu, a la altura de las icónicas producciones de West End y Broadway, que finaliza temporada el próximo domingo 10 de mayo conquistando a crítica y público. Importante descuento de 2x1 por el Día de la Madre en funciones seleccionadas.

En esta nueva versión, el público interactúa con los actores y vive el Kit Kat Klub desde que ponen un pie en el Hotel. Entrando en un mundo que les transportará al Berlín de los años 20 y una propuesta escenográfica totalmente rompedora. La apuesta se completa con una gran oferta gastronómica a cargo del chef ejecutivo David Correa.

Escena de Cabaret

El departamento creativo de LETSGO capitaneado por Felype de Lima se ha encargado de esta asombrosa transformación que ha sufrido el patio de butacas del UMusic Hotel Madrid, un proceso centrado en romper la separación entre escenario y público, fusionando ambos espacios, toda la sala se ha convertido en un espacio escénico, eliminándose por completo la cuarta pared.

Figuras de primer orden protagonizan el musical: Amanda Digón (Sally Bowles), Abril Zamora (Maestro de Ceremonias), Pepe Nufrio (Clifford), Patricia Clark (Fraulein Schneider), Pepa Lucas (Fraulein Kost), Ricky Merino (Ernst Ludwig) y Tony River (Herr Schultz).

En palabras del director del musical, Federico Bellone, esta versión de Cabaret persigue tres objetivos: provocar nuevas sensaciones en la audiencia, romper los límites tradicionales entre artistas y espectadores, y sorprender tanto a quienes descubren la historia por primera vez como a quienes conocen cada canción de memoria. Además, es cuidadosamente respetuosa con la original que todos admiramos, llega a lugares donde la producción anterior no ha podido llegar, sin dejarnos atrás a los seguidores de Cabaret de todos estos años.

Escena de Cabaret El Musical

El equipo artístico, con Felype de Lima también en Vestuario, se completa con las grandes figuras que están detrás de la gran producción de El Fantasma de la Ópera. Estos son Julio Awad, que asume la dirección musical, Romeo Urbano, director residente, el diseñador de iluminación Valerio Tiberi, Poti Martin, a cargo del diseño de sonido y Gillian Bruce, como coreógrafa.

Este show inmersivo se disfruta nada más cruzar la entrada de UMusic Hotel Madrid, convertido en un Kit Kat Klub, con pre-show desde 45 minutos antes de cada función, con una oferta gastronómica y carta de bebidas al más puro estilo del Berlín de los años 20.

Con libreto original de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb, CABARET, EL MUSICAL está basado en la obra de teatro I Am a Camera de John Van Druten, que a su vez es una adaptación de la novela Goodbye to Berlin de Christopher Isherwood. Una producción de LETSGO por acuerdo especial con CONCORD THEATRICALS, en coproducción con MARIANNA EN VIU, productora de BALAÑÁ EN VIU, y la colaboración de UMUSIC HOTELS.