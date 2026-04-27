Puy du Fou bate récords: más de 1.300 autores se baten en duelo literario por la Historia de España en su certamen

El Corral de Comedias del parque toledano acogió una gala que consolida el certamen como referente nacional. La victoria de Inés Cardoso Albarracín llega apenas una semana después de la inolvidable jornada del 'Día de EL ESPAÑOL'.

Puy du Fou España sigue empeñado en demostrar que la Historia no es algo que solo se lee en los libros, sino que se vive y se siente. Tras el rotundo éxito del "Día de EL ESPAÑOL" celebrado el pasado 19 de abril —donde miles de lectores disfrutaron de una jornada de emoción y raíces—, el parque ha vuelto a vestirse de gala este domingo. En esta ocasión, para reconocer el talento de quienes recogen el testigo de los grandes cronistas en la II edición de sus Premios de Literatura.

El Corral de Comedias se convirtió en el epicentro de la cultura nacional con una ceremonia que reunió a más de 1.000 invitados. El certamen, que busca voces capaces de rescatar episodios del pasado español, ha batido todos sus registros en esta segunda entrega: 1.363 obras presentadas avalan una iniciativa que ya es un referente para autores noveles y consagrados.

Uno de los momentos de la ceremonia de entrega de Premios

Inés Cardoso, la voz de la conquista canaria

La gran protagonista de la velada fue Inés Cardoso Albarracín. La autora canaria se alzó con el Primer Premio gracias a La traición de Tenesoya. El jurado ha destacado la "gran fuerza narrativa" de un relato que explora las contradicciones de la identidad y la lealtad durante la conquista de las Islas Canarias.

El palmarés de esta edición dibuja un mapa literario por toda la geografía española:

Segundo Premio: Manuel Vidal Alejandre (Alicante) por Niños comiendo uvas y melón, una inmersión en el Madrid del Siglo de Oro.

Manuel Vidal Alejandre (Alicante) por Niños comiendo uvas y melón, una inmersión en el Madrid del Siglo de Oro. Tercer Premio: César Carballeda Moreno (Castellón) con Una parcela muy valiosa, ambientada en la Hispania romana.

César Carballeda Moreno (Castellón) con Una parcela muy valiosa, ambientada en la Hispania romana. Cuarto Premio: Beatriz Álvarez Díez (Madrid) por El último capitán, sobre la figura de Álvar Fáñez.

Beatriz Álvarez Díez (Madrid) por El último capitán, sobre la figura de Álvar Fáñez. Quinto Premio: Benedicto Martínez Hernández (Salamanca) por La nao del fin del mundo, que revisita la gesta de Magallanes y Elcano.

Un puente entre la palabra y la escena

" En Puy du Fou contamos la Historia cada día a través de grandes espectáculos, pero sentíamos que también debíamos dar voz a quienes la escriben y la hacen vivir de nuevo con su talento ", afirmó durante el acto Olivier Strebelle, consejero delegado de Puy du Fou España. Sus palabras resuenan con especial fuerza tras el reciente encuentro con los lectores de este diario, reforzando la misión del parque de ser un "puente" entre el pasado y el presente.

Jurado de los Premios de Literatura Puy du Fou España

El jurado, presidido por el periodista y escritor Antonio Pérez Henares, ha contado con figuras de la talla de Luis Zueco, Almudena de Arteaga, María Reig, Elvira Roca Barea y Javier Rioyo. Para Pérez Henares, el nivel de los textos confirma que "el parque que cuenta la historia de España está haciendo Historia".

Con la entrega de estos galardones, Puy du Fou España cierra un mes de abril para el recuerdo. Desde la épica de sus espectáculos hasta la intimidad de la palabra escrita, el parque toledano se reafirma como el gran guardián de la memoria colectiva, una labor que EL ESPAÑOL pudo comprobar de primera mano en su gran jornada hace apenas ocho días.