Martin Umaran (Globant): "En España se está generando un ecosistema 'startup' muy interesante"

Una de las últimas compañías tecnológicas internacionales que pusieron sus miras en el pujante ecosistema malagueño fue Globant. Esta consultora de origen argentino cuenta en la ciudad andaluza con su centro de innovación de datos; una apuesta decidida por el talento y capacidades de nuestro país.

Así lo explicó Martín Umaran, cofundador de Globant y presidente en EMEA, durante su intervención en la II edición de ‘Wake Up, Spain!’ 2022 organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I.

En esta cita, Umaran remarcó que "España reúne unas condiciones que los propios españoles desconocen. Hay compañías con una impronta global y digital impresionante, como Inditex, Santander o Gestamp; y al mismo tiempo se está generando un ecosistema startup muy interesante, empresas digitales 100%".

Y añade: "Cuando se piensa en startups a la cabeza suele venir California y su sol. España tienen todas las características para convertirse en un hub para startups. No debemos olvidar que, ahora mismo, los emprendedores de todo el mundo eligen dónde emprender, saben dónde les conviene hacerlo, y ahí España tiene una oportunidad".

Todo ello con el objetivo de abordar las crecientes y acuciantes necesidades digitales de nuestros tiempos, en ese nuevo contexto al que nos estamos tratando de amoldar: “La pandemia nos expuso a una realidad que supimos afrontar bastante bien gracias a una infraestructura digital que se venía construyendo desde hace unos años”.

“Todo lo vivido ha sido una revaloración de lo que veníamos haciendo, de la construcción de un mundo digital. Sin duda, estamos viviendo un nuevo tiempo. Las compañías ya no nacen pensando en transformar procesos, sino con un ADN digital", añadió

En este nuevo contexto, la sostenibilidad junto a la digitalización es otra de las estrategias cruciales que deben afrontar las organizaciones empresariales. "Las empresas tenemos que ser sostenibles, es decir, tenemos que sobrevivir. Y eso implica tener en cuenta la eficiencia energética y la diversidad". El cofundador de Globant reconoció que "no es fácil implantarlo, pero las generaciones más jóvenes tienen estos conceptos muy claros y no parecen estar dispuestas a trabajar en empresas que no tengan esto en cuenta. Por eso las compañías han de tener planes de sostenibilidad definidos".