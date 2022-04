Iberia y la Mesa del Turismo, optimistas para este verano a pesar de la inflación y la guerra

El turismo ve la luz al final del túnel tras dos años de pandemia. Iberia y la Mesa del Turismo miran al verano con cierto optimismo a pesar de que la guerra en Ucrania y la inflación también pueden impactar en las previsiones de recuperación de la industria.

“Seguimos siendo optimistas respecto al verano”, ha señalado Javier Sánchez-Prieto, presidente de Iberia. “En la compañía estamos retomando el 90% de la capacidad y estamos con planes de iniciar nuevos destinos como Dallas y Washington”, ha dicho durante su intervención en la II edición de 'Wake Up, Spain!'.

No obstante, la aerolínea española no es ajena al impacto de la guerra aunque “desde un punto de vista operativo no nos afecta tanto” y son conscientes de los “efectos perversos de la inflación”.

Conversación. La aviación y el turismo ante la recuperación del tráfico prepandemia

A pesar de ello hay una oferta latente y ganas de viajar que se ven en la temporada de Semana Santa. “Los tres primeros días hay un 60% de ocupación y a partir del jueves algunas zonas pueden alcanzar el 90%”, ha señalado Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, en la mesa compartida con el presidente de Iberia bajo el título ‘La aviación y el turismo ante la recuperación del tráfico prepandemia’.

Molas también se ha mostrado prudente al recordar los efectos de la guerra y de la inflación. “Hay que ser optimistas. Tenemos la renovada esperanza, de si no este año, en 2023 volver a recuperar la cifra de 2019”, ha asegurado.

Hub de Madrid

Asimismo, ambos ponentes han mirado al futuro y han deseado que Madrid se convierta en un gran hub. “Desde la Mesa de Turismo apoyamos el concepto de que Madrid tiene que ser el hub de Latinoamérica más importante, junto a Barcelona y Málaga”, ha asegurado Molas.

Algo que también comparten desde la aerolínea española. “Es básico que Madrid se convierta en el hub de referencia del hub de Europa”, ha defendido Sánchez-Prieto, quien ha destacado los mercados de Asia y EEUU como los que tienen que atacar. “Los hub de Madrid o Barcelona sólo ofrecen el 5% de vuelos a esos mercados, mientras que en hub europeos esos datos están en el 35%”, ha destacado. Se trata de turistas con mayor poder adquisitivo.

Por último, desde la Mesa de Turismo han denunciado que no haya un PERTE para el sector turístico. “El sector necesita un tiempo porque ha estado en la UVI”, ha indicado. Por su parte, Iberia, que sí está inmerso en el PERTE aeronáutico, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada.

