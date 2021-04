De la Rocha: "Los fondos UE son una oportunidad única que España no va a dejar escapar"

A pesar de la crisis que en 2020 ha arrasado la economía española, hay luz al final del túnel. O al menos así lo ven desde el Gobierno, la oposición y los agentes sociales, gracias a los fondos Next Generation que en los próximos años llegarán procedentes de la Comisión Europea. De hecho, Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ha asegurado que los fondos europeos son una "oportunidad unica e ilusionante que este país no va a dejar escapar".

De la Rocha, uno de los principales responsables y desarrolladoros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (que determina el 'reparto' de los fondos europeos), ha indicado que los fondos van a permitir elevar "el crecimiento potencial de la economía en dos puntos", así como, en el medio plazo, generar 800.000 puestos de trabajo.

En este sentido, De la Rocha ha añadido que el sistema de gobernanza de estos fondos es "robusto, pero complejo. Hay que ser flexibles". Eso sí, esta flexibilidad no va a significar que el dinero se 'despiste'. "Habrá controles muy exhaustivos" por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). "De cada euro se va a dar rendición de cuentas. No se va a perder ni uno".

Por otro lado, ha recordado que se ha generado una nueva fórmula para incentivar la colaboración público-privada, los PERTE, que se están impulsando particularmente en las áreas de energía, agricultura inteligente y medicina personalizada, entre otras. "Las empresas están reaccionando de manera espectacular. Ahora se trata de construir estos proyectos", que permiten solventar cuellos de botella burocráticos.

El economista ha participado en la mesa de conclusiones del coloquio 'Wake up Spain!', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I. En ella, también ha participado Luis Garicano, eurodiputado por Ciudadanos, quien ha indicado que los fondos Next Generation son "un paso único. Pocas veces podremos tener oportunidades tan grandes para Europa y para España. No puedo tener más ganas de que esto salga bien".

Sin embargo, también ha avisado de que "tenemos que hacerlo bien porque si no el paso adelante es para atrás". Ha alertado de que las reformas prometidas en el Plan de Reucperación, que son las de la unidad de mercado, la de las pensiones y la del mercado laboral, "todavía no están en marcha".

Además, ha llamado a que se potencie la inversión en el talento y que la inversión sirva para impulsar la "innovación", particularmente en las universidades. Por otro lado, ha puesto sus dudas precisamnte sobre la gobernanza. "No la veo robusta. No veo que España no vaya a salir en los titulares de los medios de comunicación de Alemania por ello. No podemos tener más 'Plus Ultra'.

Mientas, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), ha recalcado que los fondos europeos "son una oportunidad para arreglas con cierta profundidad los déficit del tejido productivo español".

En este sentido, ha recordado que los desequilibrios económicos en España "son muy importantes". Por ello, consierad que "necesitamos un tejido productivo más amplio y que genere más y mejor empleo. No se genera suficiente actividad económico para el volumen de población activa que tiene este país".

Además, todo esto debe servir para "mejorar la calidad del empleo en este país". En este sentido, ha descartado la labor del Diálogo Social y los acuerdos a los que deben llegar allí Gobierno, sindicatos y patronal.