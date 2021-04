Wayne Griffiths (Seat): "Toca poner a España sobre ruedas eléctricas"

Una crisis pero también una oportunidad para Seat y para España. Este es el mensaje optimista que ha querido resaltar el presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, durante su intervención en el simposio 'Wake up, Spain!', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I (Disruptores e Innovadores).

"La industria del automóvil es muy importante para el país. Tenemos la oportunidad de desarrollar la transformación. Es una crisis pero también es una oportunidad de acelerar hacia la electrificación y la digitalización del automóvil, una oportunidad para la industria y para Seat", ha comentado Griffiths.

El presidente de Seat ha aprovechado este foro organizado por EL ESPAÑOL para recordar que Seat ha cumplido 70 años y ha permitido "poner España sobre ruedas, así que ahora toca poner a España sobre ruedas eléctricas".

"La industria no puede reducir emisiones sin el coche eléctrico. El tren ahora mismo está saliendo y hay que subirse a él, hay que tomar decisiones este año porque queremos fabricar 500.000 coches eléctricos en Martorell", ha comentado.

"Se trataría de un coche de entre 20.000 y 25.000 euros que permita democratizar la movilidad en España y Europa. Además, si España no fabrica este coche eléctrico, lo hará otro país fuera de Europa. Por ello es un proyecto de país", ha afirmado.

Día 2 / 7. Wayne Griffiths, presidente de SEAT S.A.

"Es muy ambicioso y no solo para el automóvil. Pero también hay que crear demanda. España está a la cola de Europa con el 5% de ventas de eléctricos (enchufables y puros) y el promedio europeo es del 10%. Además, no hay infraestructura de recarga. Así que espero que el Plan Moves 3 que acaba de ser aprobado ayude al coche eléctrico", ha dicho Griffiths.

"En Seat pensamos que este año o el que viene en España se pueden vender 100.000 coches eléctricos, lo que supondría el 10% de cuota de mercado", ha señalado Griffiths. "Además, se pueden instalar 20.000 puntos de recarga", ha confirmado.

También ha aprovechado Griffiths para señalar que "hay muy buen trabajo con el Gobierno, está todo muy avanzado. Tenemos el apoyo de otros 'partners', así que es el momento de tomar decisiones y de implementarlo. Traer el coche eléctrico a España y desarrollar Cupra son mis compromisos personales" ha dicho.

Wayne Griffiths durante la entrevista con Miguel Elizondo en el Wake Up! Spain de El Español. E. Palazuelos / J. Umbría

El reto del empleo

En relación con el empleo de Seat en España, Griffiths lo tiene claro. "Tenemos 15.000 empleados y el objetivo es mantener el nivel de empleo. Pero también tenemos el reto de que el coche eléctrico necesita menos mano de obra".

"Por ello -continúa- tenemos que ofrecer más valor añadido para que el coche eléctrico no se fabrica en otro país. Tenemos que ofrecer una fábrica de baterías, con el ensamblaje cerca de Martorell por logística y que la energía venga de las renovables. Este es el valor añadido de España al igual que también podríamos pensar en la fabricación de motores que nunca se ha hecho", ha dicho.

"Aun así es una oportunidad para los jóvenes porque estamos buscando nuevas área de trabajo. Es un desastre que haya un 40% de paro juvenil. Por ello es necesario que la gente se forme. En Seat vamos a contratar 500 jóvenes para los próximos años de aquí a la llegada del coche eléctrico. Y también crearemos otros 100 puestos de trabajo en Seat Code que está en las Ramblas de Barcelona y no solo desarrolla software para Seat sino para todo el Grupo Volkswagen", ha comentado.

Wayne Griffiths junto con Pedro J. Ramírez. E. Palazuelos / J. Umbría

También Griffiths ha querido dejar claro que no solo hay que pensar en recuperar. "Hay que ir más allá, hay que tener la posibilidad de transformar, tener otra mentalidad, más ambición, no hay que salir para empatar o proteger el partido, hay que ganarlo y convencer a la gente de este páis de que podemos hacerlo.

Seat, una marca joven

Además, Griffiths ha aprovechado este encuentro para recordar que Seat es una marca de gente joven: "Nuestro promedio de edad es de 10 años más joven el cliente que la media del mercado".

"No obstante, ahora los jóvenes no quieren tener coches, no quieren ser dueños de propiedades y no tener que cargar con pesos", afirma.

"Por ello también hemos creado una división de micromovilidad, relanzando el negocio de vehículo compartido (sharing) y hemos empezado con las motos con cerca de 1.000 unidades y una suscripción de 150 euros", ha dicho. "Hace muy poco que hemos empezado vendiendo motos y ya tenemos la moto más vendida en España", ha señalado.

La rentabilidad de Cupra

A su vez Wayne Griffiths también ha aprovechado la jornada para recordar que Seat es una compañía con dos marcas: Seat y Cupra. "Seat es una marca 'cool' y deseable y es la marca que más crece en Europa y la que más vende en España. Seat, por tanto, y antes de la pandemia nunca ha estado mejor", ha comentado.

"Sin embargo pensamos hace tres años que era un buen momento para lanzar una nueva marca, a pesar de quenos dijeron que estábamos locos", comenta. "Cupra es una marca de diseño, que cautiva y que tiene como objetivo 70.000 coches en ventas. Unas ventas que dejan mayor rentabilidad y que permiten captar a clientes que otras marcas del Grupo Volkswagen no lo consiguen", comenta.

"Cupra está funcionando muy bien. Y nos está dando la oportunidad de globalizar la marca, porque Seat estaba muy ligada a Europa y con Cupra podemos salir a México, Chile, Australia... incluso en el futuro podríamos vender Cupra en Estados Unidos o China", ha señalado.