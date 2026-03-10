Los españoles Javier Solana y José Andrés, distinguidos con la Orden Europea de Mérito, junto a Merkel, Walesa, Zelenski y U2

El Parlamento Europeo ha elegido a Javier Solana y a José Andrés entre los primeros 20 galardonados con la recién creada Orden Europea de Mérito.

El ex alto representante para la Política Exterior y el chef fundador de World Central Kitchen comparten así reconocimiento con la excanciller alemana Angela Merkel, el ex presidente polaco Lech Wałęsa, líder de la liberación del comunismo en su país, y el primer ministro ucraniano, Volodímir Zelenski, en el debut de esta distinción paneuropea.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha anunciado la lista de laureados durante la sesión de esta semana en Estrasburgo. El nuevo galardón quiere rendir homenaje a quienes "no sólo creyeron en Europa, sino que ayudaron a construirla", en palabras de Metsola, y sitúa a dos españoles en la primera línea de ese relato común.

La Orden Europea de Mérito es la primera condecoración civil de ámbito europeo creada por una institución de la Unión. Nace con el mandato de distinguir a personas cuya trayectoria haya reforzado la integración europea o la promoción y defensa de valores como los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

"Este compromiso con la construcción de Europa merece ser celebrado", ha remarcado Metsola en su discurso ante el pleno de Estrasburgo.

Distinguido, honorable, miembro

El sistema se estructura en tres niveles de reconocimiento, de menor a mayor rango: Miembro, Miembro Honorable y Miembro Distinguido.

Cada año se podrán nombrar hasta 20 personas, propuestas por los presidentes de las instituciones de la UE, los jefes de Estado o de Gobierno y los presidentes de los Parlamentos nacionales, y elegidas por un comité presidido por Metsola.

En esta primera edición, Merkel, Wałęsa y Zelenski han sido nombrados Miembros Distinguidos, la máxima categoría de la Orden. La Eurocámara subraya así desde el principio el vínculo entre la construcción europea, la caída de las dictaduras y la resistencia frente a una guerra de agresión en el continente.

Por debajo se sitúa el nivel de Miembro Honorable, en el que se encuadran los nombres de varios ex jefes de Estado y de Gobierno, así como el de Javier Solana.

Completa el escalón de Miembros una lista diversa de personalidades del mundo político, académico, cultural y de la sociedad civil, entre las que figura el cocinero asturiano José Andrés.

La Orden se concibió en 2025, coincidiendo con el 75º aniversario de la 'Declaración Schuman'. La Eurocámara quiso conmemorarlo con un reconocimiento estable a quienes, desde dentro y fuera de la UE, han contribuido a reforzar la unidad del continente y a encarnar en su trabajo los principios recogidos en los Tratados.

Los galardonados recibirán una insignia, una cinta y un diploma firmado por la presidenta del Parlamento Europeo. La ceremonia solemne de entrega tendrá lugar en el pleno de mayo en Estrasburgo, y la decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Solana, honorable

Solana, exministro socialista español, fue el primer Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE entre 1999 y 2009, después de haber sido secretario general de la OTAN. Desde ese puesto se convirtió en la voz exterior de la Unión y en uno de los principales artífices de la política de seguridad y defensa europea.

Bajo su mandato se lanzó la Estrategia Europea de Seguridad de 2003, que fijó como objetivo de la acción exterior europea la promoción de la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo.

También se pusieron en marcha las primeras misiones civiles y militares de gestión de crisis de la UE, desde los Balcanes hasta África, proyectando la idea de Europa como actor de paz y estabilidad.

Su papel en los Balcanes, en la relación con Rusia y en el impulso de vínculos con regiones como América Latina consolidó la imagen de la Unión como comunidad de valores, más allá del mercado interior.

Por esa trayectoria, el Parlamento Europeo lo sitúa ahora en el grupo de Miembros Honorables, junto a expresidentes como los expresidentes lituano Valdas Adamkus, portugués Aníbal Cavaco Silva o la irlandesa Mary Robinson.

Junto a ellos, son miembros honorables Jean Claude Trichet, expresidente del BCE; Wolfgang Schüssel, excanciller de Alemania; Maia Sandu, presidenta de Moldavia; Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano; Sauli Niinistö,expresidente de Finlandia; y Jerzy Buzek, expresidente polaco y expresidente del Parlamento Europeo.

Andrés, miembro

José Andrés, afincado en Estados Unidos, ha construido desde 2010 un modelo de respuesta humanitaria a través de su ONG World Central Kitchen.

Su organización ha estado presente allí donde una crisis golpeaba a la población, desde desastres naturales hasta guerras, con la comida como herramienta inmediata de dignidad y protección.

Tras la invasión rusa de Ucrania, World Central Kitchen desplegó cocinas y equipos en las fronteras y en el interior del país para atender a millones de refugiados y desplazados.

La operación en Ucrania, apoyada por redes de voluntarios y restaurantes locales, se ha convertido en uno de los símbolos de la solidaridad europea con las víctimas del conflicto.

La Eurocámara reconoce en José Andrés a un ciudadano global que encarna, desde la sociedad civil, los valores de solidaridad, igualdad y defensa de la dignidad humana que proclama la Carta de Derechos Fundamentales.

Su inclusión como Miembro de la Orden subraya que la construcción de Europa no se limita a los despachos, sino que también se hace con manos que cocinan sobre el terreno.

Por razones similares se distingue a los miembros de la banda de rock U2, Paul Hewson, conocido como Bono; David Howell Evans, conocido como The Edge; Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

Junto a ellos, son miembros de la Orden el baloncestista griego Giannis Antetokounmpo; Marc Gjidara, académico y jurista francés; Sandra Lejniece, física letona; Oleksandra Matviichuk, abogada de derechos humanos ucraniana; y Viviane Reding, luxemburguesa exvicepresidenta de la Comisión.

Solana y José Andrés comparten una biografía marcada por la proyección de Europa más allá de sus fronteras.

Uno desde las instituciones de seguridad y la diplomacia, el otro desde la acción humanitaria directa, ambos han vinculado el nombre de la Unión a la defensa de la democracia, los derechos humanos y la respuesta a las crisis.

"Sus extraordinarios logros", apuntó Metsola en el discurso, "nos recuerdan que cada persona, en todos los ámbitos de la sociedad, puede marcar la diferencia en Europa".