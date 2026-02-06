Bruselas propone otro paquete de sanciones contra Rusia que afectará a energía, servicios financieros y comercio

La Comisión Europea propuso este viernes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el vigésimo desde el inicio de la guerra en Ucrania, que apunta a los sectores de energía, servicios financieros y comercio.

La presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen ha señalado que estas nuevas sanciones incluirían una prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo crudo ruso y establecerían un nuevo veto a la importación de metales, productos químicos y minerales críticos que aún se encontraban exentos.

