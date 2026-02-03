¿Quieres trabajar en las instituciones europeas? Así debes preparar las oposiciones para ser funcionario de la UE

Trabajar en las instituciones europeas es uno de los sueños de un gran número de jóvenes españoles. Y España es uno de los países con la población más europeísta de los Veintisiete.

Una carrera como funcionario en el Parlamento Europeo asegura un entorno de trabajo apasionante, cosmopolita y lleno de experiencias enriquecedoras en el seno de la soberanía continental, de donde parte, además, el 80% de la legislación nacional actual.

Pero las instituciones de la UE tienen una política de comunicación a veces tan intensa que puede ser difícil acceder a estas oportunidades profesionales, conocer sus ventajas, aprovechar las convocatorias y saber cómo prepararse.

Por ejemplo, ¿sabías que este jueves se abre, por primera vez en siete años, la puerta a la Comisión? ¿Estabas al tanto de las becas de prácticas de comunicación en la Eurocámara?

O ¿sabes que, una vez dentro, hay una carrera esperándote con movilidad entre diferentes instituciones y países?

La gran oportunidad

La Comisión Europea abre esta semana su vía rápida hacia las instituciones por primera vez en siete años. El Ejecutivo comunitario dará el pistoletazo de salida a su concurso de graduados generalistas este jueves.

A diferencia de otras vías de acceso como finanzas, derecho e informática, esta está abierta a cualquier especialidad universitaria. Por eso te interesa.

El concurso no se ha celebrado desde 2019, cuando miles de generalistas soñaban con dirigir sectores de la administración política europea, esperando su momento en empleos precarios y mal pagados.

Ahora, los candidatos seleccionados podrán optar a puestos AD5 que ofrecen un salario atractivo de entre 6.000 y 7.000 euros mensuales.

Se trata del nivel de entrada a la función pública europea para perfiles universitarios que pueden desempeñar funciones en múltiples áreas: políticas públicas, gestión de proyectos, comunicación, recursos humanos, relaciones internacionales, análisis legislativo o coordinación institucional.

Qué debes saber

La apertura del AD5 es un gran momento. Pero lo normal es que se presenten unos 50.000 candidatos, y probablemente solo 1.200 personas reciban ofertas de trabajo directamente de este proceso. Otros varios miles se añadirán a una lista de reserva, de la cual solo el 30% conseguirá un empleo en la UE.

Así que la clave está en prepararse bien. Ésta puede ser tu primera oportunidad de entrar en las instituciones, algo que hasta ahora ha sido casi imposible. Una vez que apruebas el examen y consigues un trabajo, tienes asegurado el futuro.

Un funcionario en activo explica a este diario que la oportunidad es excepcional porque "es una vía de acceso fácil, si te preparas bien". Los gabinetes de los comisarios están siempre buscando personas inteligentes y trabajadoras que hayan accedido al sistema, ya que tienen cuotas sobre contrataciones externas.

Cómo son las pruebas

Las oposiciones europeas representan un paradigma moderno de selección de talento público, radicalmente distinto al modelo español. Mientras que en España predomina un sistema eminentemente memorístico, en la Unión Europea el eje central es la evaluación de competencias.

El proceso mide habilidades como razonamiento verbal, numérico y abstracto; capacidad de análisis y resolución de problemas; comunicación escrita clara y estructurada; trabajo en equipo y liderazgo; organización y priorización de tareas; y motivación respecto al proyecto europeo.

Las pruebas no buscan comprobar cuánto contenido se recuerda, sino cómo piensa el candidato y cómo actúa ante situaciones profesionales reales.

Además de razonamiento abstracto, aritméticas y pruebas psicométricas, hay un cuestionario exhaustivo sobre datos y cifras de la UE.

Un ejemplo real de pregunta que encontrarás:

¿Cuál de las siguientes agencias de la UE es responsable de garantizar la seguridad de los alimentos y piensos en la UE?

A) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria;

B) Agencia Europea de Consumo;

C) Agencia Europea de Reglamentos de Seguridad Alimentaria;

D) Agencia Europea de Agricultura.

Olvida la memorización

Algunos se pasan un mes estudiando, hincando codos día y noche. Pero hay otras maneras de hacerlo. Las academias tradicionales se basan en la memorización de datos y manuales. Las nuevas alternativas, por suscripción, están basadas en entrenamiento lúdico y simulaciones de pruebas reales.

EuropApp.eu E.E.

Plataformas especializadas como EUROPAPP.EU ofrecen una preparación específica y muy diferente a las academias españolas tradicionales.

Funcionan con simulaciones de pruebas, entrenamiento psicotécnico avanzado, técnicas de comunicación escrita, ejercicios de juicio situacional y preparación de entrevistas por competencias.

Su papel es democratizar el acceso a una carrera que durante años ha estado rodeada de desconocimiento.

Dado que la oferta de exámenes de práctica no es tan abundante como sería deseable, y contratar tutores durante años a la espera de un nuevo proceso es muy costoso, alternativas como ésta pueden ser lo que buscas.

Aprovecha la ocasión

El concurso AD5 se produce en medio de un esfuerzo deliberado por incorporar nuevos talentos a las instituciones.

Para la UE, es muy importante incorporar una reserva de talento joven con mentalidad diferente. Muchos funcionarios de ciertos niveles se jubilarán en próximos años, y las instituciones buscan asegurarse de que la próxima generación esté presente y esté preparada.

La función pública europea ofrece un entorno internacional, multicultural y altamente especializado. Permite participar en la elaboración de políticas que afectan a más de 450 millones de ciudadanos, adquirir experiencia de primer nivel y desarrollar una carrera con proyección internacional.

Muchas personas que sueñan con un puesto público no están muy satisfechas con la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO), que controla el proceso. Retrasos y cambios en la entidad que realiza las pruebas frustraron los esfuerzos para celebrar el concurso el año pasado.

Un diplomático que presentó su solicitud la última vez comentaba en Politico.com que el examen había sido "incomprensible", debido a una traducción automática deficiente. Estas críticas ponen de relieve la importancia de prepararse bien y conocer exactamente qué esperar.

Recuperar la visibilidad de las oposiciones europeas es una forma concreta de acercar el proyecto europeo a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes. Explorar la función pública europea hoy es invertir en una carrera con impacto, estabilidad y proyección internacional.

Y, sobre todo, es participar activamente en la construcción de la Europa del futuro desde uno de sus pilares más estratégicos: sus instituciones. Esta semana, esa puerta se abre. Todo depende de si estás preparado para atravesarla.