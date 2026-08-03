En 2025, los discos de vinilo generaron, en un solo año, más ingresos en Estados Unidos que el recaudado desde 1983. No los compraron los baby boomers nostálgicos sino, en su mayoría veinteañeros. El 76% de los compradores de la Generación Z adquiere, al menos un disco al mes, y el 29% se define como coleccionista hardcore, según datos de la industria musical.

¿Lo más curioso? Muchos de ellos no tienen tocadiscos. Compran el vinilo como objeto, como experiencia táctil, como declaración de intenciones frente a la inmaterialidad digital.

La retronostalgia, o filia por el mundo analógico, es una tendencia cada vez más en auge. Joshua Abner

Otro dato sorprendente es el auge de las cámaras analógicas de carrete. Fujifilm vendió en 2025 más película fotográfica que en ningún otro año desde 2006. La generación más fotografiada de la historia, adicta a las RRSS, está redescubriendo el placer del papel, de la ausencia de filtros y de esperar para ver cómo salió la foto al revelarla.

Saturación digital, nostalgia analógica

Esa misma pulsión ha llegado al mundo del viaje. Lo que el Global Wellness Summit bautizó como "Analog Wellness" (viajar desconectados) es ya una de las tendencias más sólidas de 2026. La premisa es sencilla y radical: lo que el mundo digital nos ha quitado no es tiempo, sino contacto.

La lectura se cuela en los primeros puestos entre los hobbies de Gen Z y Millennials. iStock

Como revulsivo, la lectura y el ajedrez se han convertido en refugio para quienes buscan foco y atención. El informe de tendencias de la plataforma Vrbo acuñó el término readaways para describir una nueva categoría de escapada: viajes organizados en torno a la lectura. El 91% de los encuestados dijo estar interesado en un viaje cuyo eje central fuera leer y descansar.

Turismo literario y jaquemates

El turismo literario experimenta un auge notable en 2026, con viajeros que eligen destinos asociados a sus autores o libros favoritos, que buscan las ciudades donde transcurren sus novelas o que se apuntan a retiros de escritura en casas rurales.

Manifesto Library es el centro cultural que Dua Lipa ha abierto en Oporto. Ivo Rainha

Hasta divas del pop como Dua Lipa apuestan por esta tendencia. Después de arrasar con su club de lectura, acaba de abrir una maravillosa librería en Oporto. Un lugar de culto para sus fans y para amantes de la lectura que quieren darle un poco de glamour a su hobby.

El ajedrez es el nuevo reclamo de los clubes de ocio alternativo más cool. Yaroslav Shuraev

Y lograr un jaquemate resulta ahora más atractivo para muchos jóvenes que ir a la última discoteca de moda. La élite cool neoyorquina se da cita en espacios como el mítico Marshall Chess club donde se retan sobre el tablero durante horas.

El perfil del viajero analógico

Contra lo que podría esperarse se trata mayoritariamente de millennials y Generación Z con alta exposición digital que buscan en el viaje lo que su entorno laboral les niega: lentitud, concentración y presencia.

El Hotel Rangá se ha convertido en un refugio de desconexión para celebrities como Kim Kardashian. Hotel Rangá

Algunos destinos y alojamientos ya lo han entendido. Por ejemplo, el Hotel Rangá, en Islandia, ofrece una escapada analógica que incluye una baraja de cartas, cámaras desechables y un libro para colorear inspirado en el folclore local.

Vinilos, Dj´s y platos de fusión es lo que encontrarás en el setlist de Pharaoh, en Atenas. Pharaoh

Varios hoteles y restaurantes en Europa han incorporado salas de escucha de vinilos —con amplificadores de válvulas y colecciones cuidadosamente seleccionadas. En Atenas, el gastro-club Pharaoh sirve cocina tradicional revisitada al son de vinilos de ayer y de hoy. No es decoración. Es el producto. Es la experiencia real compartida en directo.