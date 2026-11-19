En Madrid es frecuente ver como abren nuevos restaurantes que se rigen bajo culturas gastronómicas y conceptos parecidos: muchos establecimientos de cocina asiática, numerosa influencia latinoamericana o locales que se dejan llevar por modas como las tartas de queso o los tés.

Ante ello, llega a sorprender para bien que lleguen destinos nuevos que centren su propuesta en una cocina que mira a otros puntos de nuestra geografía que parecen, en ocasiones, un tanto olvidados como es el caso de la provincia de Valladolid y las tierras de Castilla.

La apertura de Traspi traslada la esencia castellana a la capital, y aunque el pincho de Traspinedo es el eje central del restaurante, la carta ofrece un recorrido más amplio por la cocina tradicional española con especial atención a los platos de siempre.

El chef Carlos Moreno es un enamorado de la tradición y la respeta al máximo en Traspi. Álex de Roots

Una muestra de Castilla

Detrás de Traspi se encuentra el chef Carlos Moreno, con pasado en los fogones de Quique Dacosta y Sula y con experiencia al frente de Evboca, su propio restaurante madrileño especializado en pinchos creativos. En esta apertura apuesta por una cocina reconocible con mucho ojo a la temporada, a los guisos y, por supuesto, al fuego.

Con el interiorismo proyectado por Nacho Redruello, responsable también de otros proyectos como Fismuler o Molino de Pez, pretenden trasladar la esencia de los asadores castellanos a un contexto urbano y contemporáneo en el número 44 de la calle Lope de Rueda del barrio de Retiro.

El sarmiento también tiene mucha presencia en el interior de Traspi. Álex de Roots

El objetivo de Traspi no es reinterpretar el clásico pincho de Traspinedo, sino que pretende acercar a la capital una tradición que ha sobrevivido durante siglos y cuyo origen se remonta a la necesidad de los jornaleros del campo de comer caliente y de manera sencilla el lechazo de la región, que era ensartado en largos pinchos sobre las brasas.

Aquella forma de cocinar, de aprovechar el tiempo y los recursos de su alrededor, ha evolucionado hasta convertirse en el gran símbolo de la gastronomía de la localidad y de Castilla y León, ya que hoy en día cuenta con una marca registrada y una asociación de asadores que protegen esta tradición.

La clave del pincho es dejarlo bien hecho por fuera. Álex de Roots

A diferencia del común lechazo asado lentamente en horno de leña, esta elaboración, en la que se utilizan distintas piezas del animal con su hueso y piel, se cocina directamente sobre las brasas de sarmiento tras ser insertadas en un pincho de hierro, de esta manera lo siguen haciendo en Traspi y se sirve por 38 €.

Un recorrido más amplio

La carta de Traspi, además del aclamado pincho, pone especial atención a otras recetas castellanas como son las croquetas hechas con lechal, los huevos rellenos de perdiz escabechada o la tortilla paisana de jijas y trigo que hacen las de entrantes calientes con los que coger forma ante lo que se avecina en el servicio. Además, tienen su guiño a la gastronomía madrileña con los callos con pata y morro.

La tortilla paisana de jijas y trigo de Traspi, una variante castellana de la receta. Álex de Roots

Los platos de temporada se reflejan a través de la ensalada de tomate con lomo de orza y anguila ahumada o el tartar de bonito del Cantábrico con una base de pisto muy reducida.

La muestra de cocina castellanoleonesa no se detiene aquí, del lechal también ofrecen sus jugosas y sabrosas mollejas "bien frititas", y hacen a las brasas morcillas de la región.

El cuchareo también se lleva en Traspi. Álex de Roots

En la parte dulce, llama la atención la originalidad y representatividad de sus cuatro elaboraciones: mousse de queso de oveja con peras al vino tinto y galletas de Aguilar de Campoo, la tarta de chocolate con migas en aceite, crumble ahumado de manzana asada y el corte de helado de piñones, el postre clásico de Valladolid.

Por último, no se puede dejar de lado su parte líquida que complementa a la sólida, marcada por las brasas, mediante referencias de la zona como el clarete, que liga a la perfección con el lechazo. Además, cuentan con servicio de coctelería de la mano de Javier Rufo, bartender del Bar Cock, y que incluye, entre otros, una versión jerezana del Bloody Mary hecho con manzanilla.